Elon Musk deja en suspenso acuerdo de compra por Twitter, acciones se desploman

Elon Musk puso el viernes en suspenso temporalmente su acuerdo de 44.000 millones de dólares por Twitter Inc (TWTR.N), citando detalles pendientes en apoyo del cálculo de que el spam y las cuentas falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios.

Las acciones de la empresa de medios sociales cayeron un 17,7% a 37,10 dólares en las operaciones previas al mercado, su nivel más bajo desde que Musk reveló su participación en la empresa a principios de abril y posteriormente hizo una “mejor y definitiva” oferta para tomarla privada por 54,20 dólares por acción.

El multimillonario matizó luego su anuncio al decir que aún sigue “comprometido” con la compra de la red social, sin dar mayores detalles. En la apertura de Wall Street, los títulos marcaron un descenso cercano al 10%.

La probabilidad implícita de que la operación se cierre al precio acordado cayó por debajo del 50% por primera vez el martes, cuando las acciones de Twitter cayeron por debajo de los 46,75 dólares. Twitter había calculado a principios de este mes que las cuentas falsas o de spam representaban menos del 5% de sus usuarios activos diarios monetizables durante el primer trimestre, en el que registró 229 millones de usuarios que recibieron publicidad.

“El acuerdo de Twitter está temporalmente en suspenso a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas falsas o de spam representan efectivamente menos del 5% de los usuarios”, tuiteó Musk el viernes.

Musk, el hombre más rico del mundo y autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, había dicho que una de sus prioridades sería eliminar los “bots de spam” de la plataforma.

Twitter no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los representantes de Musk o su empresa Tesla Inc (TSLA.O) no estuvieron disponibles de inmediato para hacer un comentario.

La compañía de medios sociales había dicho que se enfrentaba a varios riesgos hasta que se cerrara el acuerdo con Musk, incluyendo si los anunciantes seguirían gastando en Twitter en medio de la “incertidumbre potencial con respecto a los planes y la estrategia futuros.”

Musk ha sido crítico con la política de moderación de Twitter. Ha dicho que quiere que el algoritmo de Twitter dé prioridad a los tuits que sean públicos y se ha mostrado en contra de dar demasiado poder en el servicio a las empresas que se anuncian. A principios de esta semana, dijo que revertiría la prohibición de Twitter sobre el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump cuando compre la plataforma de medios sociales, señalando su intención de reducir la moderación del sitio.

Cambios en la red social

Twitter confirmó este jueves la salida de dos altos ejecutivos y que se han detenido la mayoría de contrataciones, mientras Elon Musk se prepara para convertirse en el nuevo dueño de la plataforma global de mensajería. Kayvon Beykpour, un gerente general que lidera la investigación, el diseño y la ingeniería en Twitter, se va junto al líder de productos Bruce Falck, dijo un portavoz de Twitter a la AFP.

Beykpour, no obstante, dijo que fue despedido de la empresa. “La verdad es que así no es como imaginé dejar Twitter, y no fue mi decisión”, dijo en un tuit Beykpour, quien estaba en licencia de paternidad al recibir la noticia.

Agregó que el jefe de Twitter, Parag Agrawal, le pidió irse argumentando que “quiere llevar al equipo en una dirección diferente”.

“Aclaro que yo también fui despedido por (Parag)”, tuiteó Falck.

El futuro de Agrawal también estaría en duda tras la audaz oferta pública de adquisición de Musk.

Con información de Reuters y AFP