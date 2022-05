¿Regresan los vetados en Twitter con Musk?

TUITERO EN JEFE

Trump dijo que no regresará a Twitter aunque Musk levante la veda impuesta tras el mortífero asalto al Capitolio en Washington del 6 de enero de 2021. La red social expresó el temor de nuevas incitaciones a la violencia.

Tras la expulsión, Trump creó su propia plataforma, Truth (verdad) Social, lanzada a principios de año.

“No me voy a Twitter. Me quedo en Truth”, dijo Trump a Fox News la semana pasada. “Espero que Elon compre Twitter porque la mejorará y es un buen hombre, pero yo me quedaré en Truth”.

La cifra de seguidores de Trump en Twitter era una de las más grandes del mundo, y usaba su cuenta para denigrar a sus críticos, difundir mentiras sobre la elección de 2020 y amplificar la desinformación potencialmente peligrosa sobre el COVID-19.

Entre los aliados de Trump vedados por Twitter se encuentran sus asesores Steve Bannon y Roger Stone, así como la legisladora Marjorie Taylor Greene, expulsada a perpetuidad por propagar desinformación sobre el COVID-19 y las vacunas.

TE PUEDE INTERESAR:

Elon Musk podría echarse para atrás en compra de Twitter, señalan inversores