En caso de ganar, Sheinbaum necesitaría de Ebrard, considera Zepeda Patterson

CDMX.- Recientemente Milenio publicó una entrevista a Claudia Sheinbaum en la que sugiere que en caso de ser candidata a la presidencia de México y eventualmente gane, sumaría al canciller Marcelo Ebrard y al secretario Adán Augusto López a su gabinete.

Es raro que los presidentes electos lleguen a invitar a sus rivales de contienda a formar parte de su equipo de trabajo, aunque en este caso podría ser viable por pertenecer a una misma fuerza política.

El gabinete de quien quede electo “debe estar formado por hombres y mujeres de cuya lealtad y absoluta subordinación no se tenga duda. Algo que no resulta fácil de parte de rivales que solían presentarse como una mejor opción que el candidato ganador. De allí la lógica que lleva a desactivar a antiguos adversarios internos y a condenarlos al ostracismo”, expresó en un artículo Jorge Zepeda Patterson.

Por ello, resulta interesante la mención específica de Marcelo Ebrard, quien cuenta con la experiencia actual de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para una posible transición.

“Si no hubiera un Marcelo en su gabinete Claudia tendría que crearlo. El gobierno de la 4T no tiene un operador internacional con la experiencia y los contactos que el canciller ha conseguido en estos años. Lo mostró en las gestiones para conseguir las vacunas de parte de los pocos países productores que no eran precisamente generosos para compartirlas. Proyectos como el Transoceánico y las docenas de parques industriales requerirán enormes flujos de inversión para convertirse en realidad”, explicó.

También menciona que el hecho de que López Obrador se haya reusado a participar en diversas reuniones internacional y en su lugar Ebrard haya tomado la iniciativa de representarlo, le proporcionó activo político que bien podría utilizar el próximo presidente, sea él o Sheinbaum.

Otra de las cartas a favor de Ebrard es que cuenta con el reconocimiento de empresarios internacionales, directores de fondos de inversión y de diversos organismos internacionales.

“Si Sheinbaum llega a Palacio podría buscar a una figura que cumpla esas funciones, pero llevaría más tiempo y estaría aquejado por una curva de aprendizaje que retrasaría el resultado”, señala Patterson.