AMLO se tomará un ‘break’ por Semana Santa

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina que tomará el puente de Semana Santa para tomar unas vacaciones.

Este jueves y viernes, así como el fin de semana, descansará en su quinta en Palenque, Chiapas, pero aclaró que seguirá atendiendo desde allá la situación del país.

TE PUEDE INTERESAR: Presume AMLO que inflación desaceleró a 6.85%

López Obrador informó que “se queda de guardia” el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien mantendrá estrecha comunicación durante estos días.

“Yo voy a estar fuera, me voy a Palenque estos días, pero estoy allá atento. Se queda de guardia el secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque tenemos una reunión hoy por la tarde allá en Chiapas para la evaluación del Tren Maya, entonces ya no regreso, ya me quedo por allá”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR: Con compra de plantas a Iberdrola no habrá aumento al precio de la luz y combustibles, afirma AMLO

Incrementan seguridad

Con motivo de la Semana Santa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que 8 mil 524 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados para el periodo vacacional del 1 de abril al 16 de abril.

El secretario, general Luis Cresencio Sandoval González, detalló que 4 mil 724 elementos fueron distribuidos en destinos turísticos, mientras 3 mil 800 se ubicarán en tramos carreteros.

Los militares contarán con vehículos terrestres y aéreos para coadyuvar en distintas entidades con tareas de seguridad; además, se desplegó personal en los 14 aeropuertos y estaciones de autobús.