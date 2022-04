En plena Semana Santa estos son los estados de México a los que EU alerta no viajar

Entre la violencia e inseguridad en algunos estados del país y el aumento de casos de Covid-19 , el Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó el nivel de alerta para viajar a México y recomendó a sus ciudadanos no visitar el país.

RUTAS PERMITIDAS ENTRE ZONAS PROHIBIDAS

COLIMA

El gobierno de EU indica que sus funcionarios no deben viajar dentro de los 20 km de la frontera entre Colima y Michoacán; no deben visitar Tecomán; no pueden viajar por la carretera 110 desde el pueblo de La Tecomaca hasta la frontera con Jalisco y solo pueden visitar las zonas turísticas de Manzanillo pues todas las demás áreas están prohibidas.

GUERRERO

“Los miembros de estos grupos (armados) mantienen con frecuencia bloqueos de carreteras y pueden usar la violencia contra los viajeros”, indicó la publicación.

La ruta que deben utilizar los empleados del gobierno de EU es la Carretera Federal 95D que pasa por Cuernavaca, Morelos, y deben permanecer dentro de las áreas turísticas del centro.

MICHOACÁN

Se insta a utilizar la carretera Federal 15D para transitar el estado entre la Ciudad de México y Guadalajara y, en Morelia y Lázaro Cárdenas solo viajar por aire y limitar las actividades al centro de la ciudad o áreas portuarias.

SINALOA

“El crimen violento está muy extendido”, se advirtió en Travel.State.Gov, e indicó que los empleados del gobierno pueden viajar a Mazatlán solo por aire o mar, y están limitados a la Zona Dorada y al centro histórico de la ciudad.

TAMAULIPAS

En Nuevo Laredo y Matamoros los empleados del gobierno solo pueden viajar dentro de un radio limitado alrededor y entre los consulados de EU, sus hogares, y sitios limitados del centro, sujeto a un toque de queda nocturno.

LEER MÁS: ‘No viaje por la delincuencia y el secuestro’: violencia provoca cierre de Consulado en Nuevo Laredo

Tan solo hace un mes, personal militar y aeronaves se movilizaron en un despliegue en Nuevo Laredo tras los enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y fuerzas armadas por la captura del Líder del Cartel del Noreste.

¿QUÉ PASA SI SE DECIDE A VIAJAR A PESAR DEL PELIGRO?

El gobierno tiene a disposición de sus ciudadanos el sitio web “Travel to High-Risk Areas” para estar al tanto de actualizaciones y advertencias en distintas zonas de alto riesgo en países debido a las condiciones locales.

Se aconseja además viajar acompañado y mantener informados a seres queridos y cercanos que estén en EU sobre los planes de viaje y lugares en los que estarán, así como enviar ubicación rastreable por GPS.