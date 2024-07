Piden viudas de Pasta de Conchos no mentir, no se han rescatado 19 cuerpos (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Empezaron con la extracción, pero sí me gustaría hacer hincapié en que no se diga otra cosa de lo que está pasando, ya que han salido otras notas de que salieron 19.

“Nosotros nos damos cuenta que no es cierto porque aquí estamos, estamos al pendiente todos los días en Comunicación y vamos enterándonos conforme lo que se vaya informando.

“Pero hay mucha gente que no está aquí y se entera por los medios, entonces cualquier mala información a ellos les lastima al leer la noticia, tal y como sucedió con la primera, cuando dijeron que eran 13 mineros”, señaló.

Dijo que es un buen momento para aclarar que los 19 mineros no están localizados en la Lumbrera 2, para así no generar malos entendidos.

“Yo lo vi en un periódico, es el medio que he visto que lo publicó, y hoy vuelve a salir esta nota que era desde el día de ayer. No se vale que le sigan dando el movimiento, porque no hay una certeza de lo que se están diciendo y sobre todo porque se lastima a las familias que no están cerca”, dijo la mujer.

POSTURA OFICIAL, HAY QUE ESPERAR

Mencionó que para que los trabajadores lleguen a la Lumbrera 2 se sigue trabajando con la construcción de galerías de aproximación y se considera que a finales de julio se pueda hacer la conexión al área, según informes de la Comisión Federal de Electricidad.

Julio Sánchez, representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también hizo una aclaración sobre esta información.

“Las notas que están saliendo no son certeras” y dijo que no es oficial el que se localizaran a 19 mineros en la Lumbrera 2. Aseguró que hasta que concluyan los trabajos se informará, primero a las familias, para que ellas a su vez lo den a conocer a medios de comunicación.