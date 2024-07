¿Y la inclusión? Denuncia saltillense a Ticketmaster por discriminación en preventa de Paul McCartney

Lo que pintaba para ser una gran experiencia memorable y esperada para Roberto Sánchez, con la llegada de Paul McCartney a Monterrey, se ha convertido en una amarga peregrinación al no poder comprar sus boletos para el concierto debido a la discriminación por usar silla de ruedas. En una charla con VMÁS, el fanático del músico inglés compartió que ha sido una misión imposible adquirir los boletos para el único show que dará en el Estadio BBVA. ”Por un lado te están mencionando que hay toda la facilidad, pero es incorrecto, no existe, porque lo que digo es apoyándome en las respuestas que Ticketmaster está proporcionando”, expresó el molesto fanático de Paul.

IMPEDIMENTO EN COMPRAR BOLETOS El 27 de junio fue la fecha elegida para la venta de las entradas. Sin embargo, no fue así para Roberto, quien no encontró habilitada la casilla de compra en la sección de discapacitados. Roberto explicó y mostró capturas de pantalla del mapa que se abre al intentar comprar su entrada. Sin embargo, no existe la opción de compra para las áreas denominadas como PCD, para fanáticos discapacitados. “Desde el 27 traté de comprar los boletos en línea, pero nunca estuvo habilitada la casilla para discapacitados, pese a que están las políticas muy claras. La empresa dice que los boletos para personas con alguna discapacidad están sujetos al promotor del evento, y que se compran online, pero la casilla online está deshabilitada, no se pueden comprar”, dijo el afectado.

SE ACABA EL TIEMPO PARA COMPRARLOS Mediante un correo, Roberto presentó las conversaciones y capturas de pantalla donde intentaba comprar los boletos para poder disfrutar del espectáculo, acción que no ha podido concretar incluso a inicios de julio. ”Tampoco hay un teléfono al que te contesten, es pura grabación. Por redes sociales ahí están las respuestas. Yo hasta le dije a la persona: ‘Olvidémonos dónde está el área de discapacitados, ¿en qué área puedo ubicarme que no estorbe con la silla de ruedas, y yo te compro los 3 lugares? Porque eso es lo que estoy buscando, yo te los pago’. La respuesta fue: ‘No, no se puede y si lo haces no te van a dejar pasar con la silla’. Y digo entonces, ¿dónde está la posibilidad? Ellos mismos se contradicen en decir que tienen instalaciones apropiadas, que hay gente que te atiende en sillas de ruedas o elevadoras”, expresó molesto el fanático de Paul.

Roberto reclama que no hay posibilidad palpable hasta este momento de poder ver en vivo a Paul. Incluso la idea o planteamiento de presentarse con su boleto en la silla de ruedas no será posible. “No puedo entrar en silla de ruedas. Si compro un boleto en cancha no me van a dejar entrar, eso es una cuestión equivocada mía. Es una cancha de fútbol y no es mi postura. Mi postura es: ¿Qué lugares tienes para discapacitados? Como voy con la familia, uno busca estar con ellos. Aquí las áreas en el mapa, lo que llaman las áreas para discapacitados, se ven solo dos de un solo lado, del lado izquierdo poniente del estadio, el cual no conozco”, expresó el fanático saltillense.

¿QUÉ OPCIONES TIENE? Al 4 de julio se pueden ver en la web pocos boletos disponibles, lo que preocupa al fanático, quien solo pide los derechos que tiene. “Si no compro mis boletos a tiempo, corro el riesgo de estar en un lado y mi familia en otra área. Sin ser exagerado, una persona con discapacidad necesita alguien que lo apoye en cualquier momento. Y aquí no te están dando una oportunidad”, insiste. En junio de 2024, Vanguardia dio a conocer que en Coahuila viven más de 454 mil personas con algún tipo y grado de discapacidad física y/o mental, lo que representa el 14.5 por ciento de la población total. Son más de 64 mil niñas, niños y adolescentes que presentan alguna condición que limita la realización de las actividades cotidianas.

“No he podido comprar el boleto, porque dice que se compran en línea y no es cierto, la primera contradicción. Insistiendo, mando correos, tuits e inbox y las respuestas ahí están. Tiene que habilitarse y no se hace, y la última respuesta es que, si yo quiero comprar el boleto para discapacitados, el día del evento no garantiza lugar”, insistió el fanático. La mayor preocupación de Roberto es perder la oportunidad de ver en vivo el show de McCartney, quien por primera vez llega a la ciudad de Monterrey.

Yo no estoy pidiendo precio, yo te lo voy a pagar, no me estés limitando en mis limitaciones”.

“Dice uno, compro los boletos ahora con mi familia y el 8 de noviembre voy y si no hay boleto yo me quedo afuera... eso es incorrecto, es inhumano y eso va en contra de tus mismas políticas que no estás cumpliendo. Una persona con anticipación se está preocupando en comprarlo y no está sirviendo, y corren rumores de que ya no hay boletos”. E hizo énfasis en que no busca cortesías de la empresa o la boletera, sino que le respeten su derecho a asistir dignamente a este evento. “Yo no estoy pidiendo precio, yo te lo voy a pagar, no me estés limitando en mis limitaciones”, dijo tajante.

¿QUÉ ESPERA DE TICKETMASTER? Al ser cuestionado sobre qué espera de Ticketmaster o la empresa que trae al artista, dijo que desea que le respeten su derecho a comprar los boletos y poder asistir como cualquier otro fan. “Abre más espacios para discapacitados y permite que te compre un boleto. No te lo estoy pidiendo gratis, te voy a comprar tres, uno para discapacitados. Que cumplas, Ticketmaster, que pueda comprarlos, que cumplas lo de las instalaciones que presumes, pero cumple porque ahorita que estoy pidiendo comprarte un boleto ya no hubo posibilidad”, dijo.

”¿Qué es lo que te pido a ApodacaGroup, a Ocesa junto con Ticketmaster? Que permitan el ingreso con boleto pagado a una persona con discapacidad, y que me pongan un lugar apropiado, no en el estacionamiento. Aquí no es provocarles un problema, cumple lo que estás ofreciendo y te estás tardando, ¿Dónde nos vas a dejar a mí y a mi familia? Ya se complicó por la cantidad de boletos que se han vendido”, relató desesperado Roberto a VMÁS. Previo a concluir la charla, el fanático de Paul McCartney reiteró el deseo de verlo actuar en vivo el 8 de noviembre, y dijo que no espera más un trato especial, solo que respeten sus derechos.