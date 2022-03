En su segundo día de operaciones se vacía Aeropuerto Felipe Ángeles

CDMX.- Luego de que en su primer día de operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró la presencia de más de mil 400 invitados, además de viajeros y colados, ayer lució desierto y con sólo seis salidas y seis llegadas programadas, cuyos vuelos no se vendieron totalmente.

El comercio ambulante, incluidos la señora que el lunes vendió tlayudas y el tianguis de recuerdos y mercancía alusiva al presidente Andrés Manuel López Obrador, desaparecieron por completo, mientras que la gran mayoría de los locales se encuentran cerrados o en trabajos de acondicionamiento para su próxima apertura.

Además, algunos de los usuarios del nuevo aeropuerto se quejaron de la falta de información, como el caso de Lorena Medina, quien con una férula de tres kilos en el pie izquierdo tuvo que caminar 20 minutos desde la Central de Autobuses hasta la terminal aérea, ante la falta de apoyo para personas con discapacidad (PCD).

“Vi el letrero de discapacidad, pero todo está cerrado, como que todavía no está en acceso nada”, comentó.

Al llegar al edificio de la terminal tuvo que subir y bajar escaleras y fue hasta que llegó al mostrador para documentar que la aerolínea le ofreció una silla de ruedas.

Junto con su esposo y su hijo, llegó de Tijuana para asistir a un compromiso en Cuernavaca.

La emoción por conocer el nuevo AIFA disminuyó considerablemente durante el segundo día de operaciones. A diferencia del lunes, cuando los siete vuelos de llegadas y salidas estuvieron abarrotados, los de ayer lucieron con poca demanda.

El Universal abordó el vuelo BV8280 de Viva Aerobús que partió de Guadalajara a la Ciudad de México. De los 160 asientos en el avión solo se ocuparon 68.

El pasajero Rodrigo Gómez platicó a El Gran Diario de México que incluso compró su boleto dos horas antes y no tuvo contratiempo alguno.

“Hoy y mañana descanso, entonces pensé en ir a visitar a mi familia que vive en la Ciudad de México. Me vine con mi equipaje de mano a buscar un vuelo y me dijeron que había disponibilidad para aterrizar en el nuevo aeropuerto. Me queda más lejos que el otro, pero pues vamos a conocerlo a ver qué tal”, apuntó Gómez.

Ayer, el AIFA operó con seis vuelos de salida hacia Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana, Villahermosa y Mérida, así como seis de llegada desde esos mismos destinos.