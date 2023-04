Entre acusaciones y un público dividido, Delfina Gómez y Alejandra Del Moral participan en primer debate por la gubernatura Edomex

Alrededor de las 20:00 horas, dio inicio el primer debate entre las candidatas a la guberantura del Estado de México, Delfina Gómez (Morena, PT, PVEM) y Alejandra Del Moral (PRI, PAN, PRD), organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en medio de una polémica que prometía que la morenista no asistiría. El encuentro, moderado por la periodista Ana Paula Ordórica, se enfocó en cinco temas primordiales, votados por la ciudadanía: combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación. TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila: ¿Cómo va la batalla por el oriente de Saltillo? Distrito 14 La intervención de las candidatas estuvo acompañada de la participación del público, quienes arremetían con gritos, quejas y comentarios inentendibles, sin embargo, entre los mismos asistentes, se intentaba mantener el control. Asimismo, destacó la moderación de Ordórica, quien tomaba las mismas intervenciones de las candidatas para dar apertura a diversos cuestionamientos y polémicas que han perseguido a Del Moral y Gómez.

CORRUPCIÓN La candidata Delfina Gómez tuvo la primera palabra, revirando que su objetivo será culminar con el “clientelismo”, reinforzando que la rendición de cuentas deberá ser indispensable en su administración, igualmente, señaló que el PRI es símbolo de corrupción. “Aplicaré los preceptos de la 4T no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo, hablando sobre las sanciones que se aplicarán para los servidores públicos que incumplan con la ley. Por otro lado, se mostró afín sobre la ratificación mandato, reiterando que “el pueblo da, el pueblo quita”. TE PUEDE INTERESAR: ‘Dónde sea y como ella quiera’; acepta PRI petición de Delfina Gómez y aplazarán debate Por su parte, Alejandra Del Moral aseveró que, a lo largo de su carrera polítia, no ha recibido ninguna sanción, diferenciándose de Gómez, y recriminándola sobre los presuntos “diezmos” cobrados a los trabajadores en Texcoco, a lo que ella respondió que “se han dicho muchas mentiras”, y aclaró que el fallo fue hacia el partido Morena, no hacia ella.

“¿Con qué calidad moral vienes a hablar de medidas anticorrupción? Tú representas la corrupción”, dijo. Continuó reiterando que las instituciones no son corruptas, “las personas lo son”. “Tengo 20 años de trabajar, me he formado en la adversidad, me he hecho caminando, aunque se ponga difícil vamos a dar lo mejor de nosotros”.

VIOLENCIA DE GÉNERO Ambas candidatas afirmaron total impunidad en contra de los feminicidas, aseverando que cada caso será castigado e investigado. Del Moral reviró que “cada agresión hacia las mujeres la voy a tomar como personal”, señaló, por lo que propone una policía de género. “Voy a trabajar sin descanso para proteger a las mujeres, cada agresión para las mujeres lo voy a tomar como personal, tendré un gobierno para las mujeres, vamos a tener una igualdad salarial [...] Si nos tocan a una, nos tocan a todas”. Entretanto, Gómez señaló que la violencia de género “nos remueve sentimientos como dolor y frustración”. TE PUEDE INTERESAR: ‘Moches’ son el sello de Morena, acusa Jesús Zambrano

“Haré acciones contundentes para sancionar la violencia contra las mujeres, se trabajará en coordinación con el gobierno federal, municipal y el estatal. Hay una policía de género en la entidad y la intención es que también se cree en los municipios”. Arremetió que se crearán ministerios públicos y leyes para enmendar los casos de violencia de género, con tal de escuchar a las víctimas. “Lo primero que haré será reunirme con las familias de las víctimas de la violencia de género, porque más que merecer justicia, también merecen ser escuchadas”. SERVICIOS PÚBLICOS Delfina Gómez señaló que “nadie invierte en obras hidráulicas”, y que no se trata de un problema de abasto, sino, de mantenimiento. “Tenemos como intención rehabilitar la cuestión de la tubería par evitar fugas, pero también tenemos la contaminación de las fuentes de suministro, como el río Lerma”. Por su parte, Del Moral apuntó que trabajará de la mano con la Ciudad de México para mejorar el acceso al agua, que señaló es una de las mayores problemáticas en Edomex. “Haré la mayor inversión, le voy a ayudar los municipios a recuperar sus pozos. Vamos a trabajar en conjunto con el gobierno federal, vamos a impulsar el mayor saneamiento de aguas, el estado de México tendrá el derecho al agua y será una realidad”. CULTURA Y RECREACIÓN La priísta lanzó que Delfina Gómez “traicionó a las mujeres que trabajan”, luego de cerrar las escuelas de tiempo completo. Mientras, abogó por habilitar espacios públicos en Estado de México, así como la apertura de dos nuevas cinetecas, en Ecatepec y Nezahualcóyotl. Además, propondrá que el Valle de Toluca sea sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para el año 2030.

Por su parte, Gómez aseveró que los señalamientos de Alejandra Del Moral son sinónimo de desesperación, debido a que “está 20 puntos debajo”. “La candidata del PRI ha pasado todo el debate atacando, calumniando y entiendo su desesperación porque está 20 puntos debajo de todas las encuestas y sabe que no será nada fácil entregar el Estado de México a Morena”.

Gómez acusó que los pueblos originarios han sido utilizados “para engañarlos, “a través del asistencialismo de programas desde hace 100 años”. Luego de las risas del público, sentenció que “No debería darnos risa, debería darnos vergüenza. Pido respeto para esa gente porque ustedes los han utilizado”, lo cuál le valió una ovación del público. Prometió la creación de orquestas infantiles, restituir el instituto de cultura y el deporte “porque es de vital importancia y reconocer y apoyar a nuestros nuevos deportistas y tesoros culturales”. MENSAJE FINAL Delfina Gómez concluyó que el PRIAN es sinónimo de corrupción, de malos gobiernos y de discriminación, por ello, desde su bancada se promete la inclusión y el trabajo en equipo “para lograr una verdadera transormación”. TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum es la ‘corcholata’ favorita de las encuestas de preferencia pese a tener a más sanciones del TEPJF “Pronto se va a terminar con la oscura noche de casi 100 años de corrupción, porque ya se les agotó el tiempo [...] Los mexiquenses decimos: ‘basta de tanta impunidad, basta de falta de atención y abuso de poder’; todos queremos un cambio”, señalando que en las encuestas van no bien, sino “requetebien”, luego, fue recibida por mínima cantidad de aplausos.

Alejandra Del Moral, apuntó que “para poder gobernar al Estado de México, hay qué escuchar hasta a tus más críticos”, aseverando que ha llegado el momento de las mujeres. “Hoy tuvimos la oportunidad de contrastar dos proyectos, pero sobre todo comparar quién de nosotras tiene la capacidad para hacerlo realidad [...] ¿A quién de nosotras te imaginas tomando decisiones y resolviendo problemas? ¿A quién de nosotras te imaginas enfrentando la delincuencia y entregando resultados? Todos hemos podido ver quién toma sus propias decisiones, y quién sigue las de alguien más”.