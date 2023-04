‘Dónde sea y como ella quiera’; acepta PRI petición de Delfina Gómez y aplazarán debate

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Estado de México, respondió a la solicitud de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, de aplazar una semana el primer debate con Alejandra Del Moral, asegurando que se llevará a cabo “cuando y como ella quiera”.

Durante una entrevista, el dirigente del partido en Edomex, Eric Sevilla, arremetió en contra de la morenista, señalando que no quería debatir “por miedo” de exponer su falta de propuestas, asimismo, criticó que fuera su equipo de campaña quien lanzara la petición.

TE PUEDE INTERESAR: Equipo de Delfina Gómez solicita que se aplace primer debate con Alejandra Del Moral

“La vamos a enfrentar en el terreno que sea y como ella quiera. Nosotros queremos que haya debate, que se puedan contrastar ideas. Somos 17.5 millones de mexiquenses, más de 12.5 millones de votantes, nuestra candidata está lista para este y para 5 debates o más”, afirmó.

Mientras, lanzó que Del Moral se presentará en la fecha que se convocó, el próximo jueves 20 de abril, o en cualquier otra. Será el día de mañana cuando se lleve a cabo la resolución sobre el día seleccionado, según anunció Patricia Lozano Sanabria, consejera electoral.

No obstante, Sevilla alertó que la candidata priísta estará presente en la cita inicial, y aprovechará el tiempo al aire para presentar sus propuestas.

“Delfina y su equipo de campaña le tienen miedo a Alejandra del Moral. Tienen miedo de evidenciar su falta de capacidad, falta de propuestas y no la dejan salir. Ni siquiera es capaz de decir ella que no va a ir a un debate, no expresa nada, no dice nada, no se le va nada. Ojalá se presenten, el día 20 ahí vamos a estar nosotros”.

Al respecto, Horacio Duarte, coordinador de campaña de Delfina Gómez, expresó que la petición se dio debido a “eventos programados con anticipación” que no podían ser aplazados. Además, recordó que los debates no forman parte de su estrategia, por ello, considerarán la asistencia o no a dichos eventos.

TE PUEDE INTERESAR: Impugnan partidos registros de candidatas a gobernadora en el Edomex

“Vamos a esperar a que se resuelva lo del primer debate, las candidatas están en la libertad de definir si asisten a uno o a los dos, y en ese sentido no tenemos mayor prisa ni preocupación”, dijo.