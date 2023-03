Enviará Monreal carta al Congreso de EU por ‘injerencia’

CDMX.- El senador del Movimiento Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, informó que enviará una carta al Capitolio, dirigida a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos.

El objetivo es protestar ante una supuesta actitud injerencista del Legislativo del vecino país en asuntos electorales de México.

Este fin de semana el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y el representante republicano por Texas, Michael McCaul, se pronunciaron sobre el Plan B electoral, asegurando que pone en riesgo el “futuro de las instituciones democráticas” en el país.

La reforma en materia electoral reduce la nómina y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo a cargo de los comicios, por lo cual afectaría directamente a la vida democrática del país, manifestaron.

“Vamos a enviar una carta acomedida, pero firme, sobre la improcedencia, sobre la actitud incorrecta de estos legisladores, intentando inducir, influir, tener injerencia en nuestra vida interna en México”, expresó el coordinador de Morena en la Cámara Alta.

“Nosotros somos capaces de resolver nuestras diferencias internas. No necesitamos de gobiernos extranjeros, de congresos extranjeros para buscar soluciones”, indicó Monreal.

Falta firma

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que el Plan B en materia electoral no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación porque falta de respuesta de la Cámara de Diputados.

El senador explicó que se requieren las firmas de los presidentes y secretarios del Senado y la Cámara de Diputados para después remitirlo al Ejecutivo para la publicación.

“En el caso del Senado, desde el miércoles se envió a la Cámara de Diputados para obtener la firma de él (Santiago Creel) y del secretario, y enviarse al Ejecutivo para su publicación. Aún no nos firma y aún no se envía ese documento, por eso es que no se ha publicado”, mencionó.