“Es de primera, mi paisano”: AMLO confirma propaganda de Adán Augusto en calles de Monterrey

El presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a opinar que “ya no hay tapados” en la Cuarta Transformación (4T), ante la supuesta propaganda del titular de Gobernación, Adán Augusto.

Durante su conferencia matutina desde Oaxaca, López Obrador reiteró que la 4T no es tapadera de nadie y aseguró que Adán Augusto es una persona de primera y un secretario extraordinario.

Esto luego de que fuera cuestionado por el supuesto camión publicitario de #AdánVa que circula en calles de Monterrey.

“Lo que he dejado de manifiesto y voy a seguir repitiendo, es que ya no hay tapados. Ya no debe de haber tapados, esa es una práctica antidemocrática de la época del dedazo”, sentenció.

“Hay que entender que de acuerdo con la constitución todos los mexicanos tenemos de derecho a votar y a ser votados, todos. Y nada de que el que se mueve no sale en la foto”, subrayó.

En este sentido, aclaró que cualquier funcionario es libre de proponerse como candidato, siempre y cuando no se deslinde de sus responsabilidades como servidor público.

“Claro ya como lo dije hace unos días. Si hay alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja sus 16 horas y las 8 que les quedan, de esas 8 pueden utilizar 3 para ‘pelar el diente’ y 5 para descansar. Pero no se puede que si tiene un cargo, apenas y 8 horas en la oficina y 16 para ‘pelar el diente’, no”, puntualizó.

VEHÍCULO PUBLICITARIO CON PROPAGANDA DE ADÁN AUGUSTO SE HACE VIRAL

Respecto al anuncio publicitario móvil con la imagen del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, un sinnúmero de mexicanos en redes sociales se encargaron de hacer viral una fotografía.

Esta imagen dividió las opiniones en redes sociales, pues señalaron que Morena está intentando ganar territorio en los estados y municipios que no gobierna.

Sobre esto, López Obrador solo reiteró su confianza en el titular de la Segob, asimismo dijo que él es libre de tomar sus propias decisiones, siempre y cuando estén apegadas a la ley.