Esperará AMLO a que haya mayoría de Morena para volver a presentar reforma para traspasar Guardia Nacional

Al ser cuestionado de por qué esperaría hasta 2024, AMLO admitió que ahora no se tiene la mayoría que requeriría, pero que está muy seguro de que se tendrá la mayoría necesaria cuando se integre al nuevo Congreso .

Rosa Icela, explicó AMLO, dará un recorrido por todos los planteles para informar al personal de que mantendrán sus salarios , prestaciones y asensos y que no se despedirá a nadie .

La Guardia Nacional estará a cargo de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y AMLO detalló que “para no afectar la buena marcha” le dio indicaciones de mantener a David Córdova Campos como comandante “por su buen desempeño”.

De acuerdo con el mandatario, la decisión fue actuar “conforme los intereses de la cúpula , no recogiendo los intereses del pueblo” y dijo que con ella, “la élite” desea seguir “como antes”.

Una vez más le fallarán los cálculos a la oposición. No nos van a dividir y mucho menos nos van a desestabilizar rumbo al 2024. Tenemos un partido muy unido, fuerte, y millones de militantes y simpatizantes que nos apoyan. pic.twitter.com/VJyYjaKkqr

LA PERCEPCIÓN

El mandatario acusó que “con excepción de algunos”, los ministros de la Corte están “evidentemente al servicio de las cúpulas del poder”.

Ocho ministros votaron a favor de invalidar el decreto aprobado en 2022, mientras los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel Mossa, lo hicieron en contra.

“Cada ve se desnudan más, se despojan de sus disfraces”, aseveró.

AMLO consideró que esta decisión “ayuda mucho a entender cómo debemos seguir luchando” y dijo que lo importante es continuar para consumir la transformación “que requiere el país”.

“No me sorprendió porque están muy alineados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador. Quedaron más expuestos y por eso no hay mal que por bien no venga”.