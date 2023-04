Invalida Suprema Corte traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador de 2019 no me dejan a lugar a duda que en la interpretación de estos textos, su vocación es absolutamente clara, discutible, desde su comienzo hasta su conclusión de manera que lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”, indicó el ministro Alberto Pérez Dayán.

TE PUEDE INTERESAR: Se unen expresidentes del Inai para exigir al Senado nombramientos

“Estoy en contra de las propuestas de invalidez, ya que respetuosamente no comparto la conclusión de que la legislación controvertida vulnera el artículo 21 constitucional, su régimen transitorio y convencional en la materia”, expuso la ministra Loretta Ortiz Alhf durante la discusión.

El ministro Luis María Aguilar Morales coincidió en que comparte la invalidez del decreto sobre la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Mencionó que a su consideración la propuesta contiene diversas normas que desnaturalizan el carácter civil de la Guardia Nacional, como el artículo 14 en el que se establece que el comandante de la corporación debe ser designado por el Ejecutivo federal. a propuesta del secretario de la Defensa Nacional.



“(El decreto) consistente en trasladar el control operativo y administrativo a la Sedena para que se a ésta la que ejerza el mando sobre la Guardia Nacional, con lo cual desde mi punto de vista se desvirtúa la naturaleza civil de esta entidad”, sentenció.

MORENA LAMENTA DECISIÓN

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, se pronunció sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Señaló que la intención de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuviera la tutela de la Guardia Nacional era que se blindara a la corporación de la corrupción.

“Manifestamos nuestro desacuerdo. Lamentable la decisión de la Corte, aunque tenemos que respetarla. El objetivo era blindar a la Guardia Nacional. Nos quita la posibilidad de tener el blindaje de esta institución hacia futuro, que no pase lo que pasó con la policía de García Luna”, comentó.

“(Que fuera) Incorruptible, intocable y dedicada a combatir la violencia. Es una mala noticia para el país”, señaló el dirigente sobre la finalidad del decreto.