Esto dice la carta de renuncia de Tatiana Clouthier a Economía (video)

Este jueves Tatiana Clouthier confirmó su renuncia a la Secretaría de Economía (SE). Frente a los medios de comunicación, la funcionaria aseguró que dejaba su cargo, pero no la lucha por la transformación de México. Durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la salida de Clouthier y reveló a los presentes que habría recibido una carta de la funcionaria explicando el motivo de su renuncia. "Recibí un escrito de Tatiana (Clouthier) en donde me comunica que desesa retirarse del Gobierno, no así de la lucha de la transformación del país y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer de convicciones, con criterio y ha otmado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía, quisimos hacer aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo, no pueda ella salir por la puerta de atrás", dijo AMLO. ¿QUÉ DICE LA CARTA DE TATIANA CLOUTHIER? Fue la propia Clouthier, ahora extitular de Economía, quien leyó la misiva que previamente había enviado al Presidente, en la que con analogías de béisbol se despide de la Cuarta Transformación (4T).

"Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me diste de caminar conmigo en favor de la 4T, si hago un símil con el béisbol me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones y nunca dejar de hacer lo que me correspondía con tal de hacer una carrera a favor de México. No obstante uno debe saber, como en el juego, cuando retirarse, estoy segura que no hay posición menos importante que otra pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 19 de septiembre, mi oportunidad se sumar al equipo está agotada, me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias nos permite dejar de involucrarnos en el que hacer del país.