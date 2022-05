Exige papá de Debanhi minutos que falta de los videos; denuncia diferencias en resultados de autopsias

“A mí no me pueden decir que se perdieron, toda evidencia se tiene que recuperar y más ahorita en la actualidad que hay mucha tecnología”, comentó.

El papá de Debanhi insistió que las autoridades no le pueden salir con que su hija se cayó en la cisterna.

Compartió que ya se aseguraron las cámaras del Motel Nueva Castilla y también está pidiendo que se haga lo mismo con las de Alcosa, así como recuperar el metraje que falta.

“Que finque responsabilidad a la persona o a los implicados que tuvieron alguna negligencia, que hackearon, que borraron, que pusieron, que quitaron. Eso es lo que pido, quiero la verdad”, sentenció.

Comentó que la credencial que apareció de su hija estaba intacta después de que llovió y granizó por eso es una estrategia para desviar la atención.

“No puede ser que aparezca una credencial nada más así porque si en muy buenas condiciones, llovió, granizó, hubo de todo en 20 días y hasta ahorita está saliendo, la credencial, intacta. Por lógica es una desviación, la cuestión está aquí, aquí”, sostuvo al tiempo de señalar la empresa Transportes Internacionales Alcosa.

El tiempo de videos que está solicitando es después de que su hija fue fotografiada por el taxista.

“Después de que aparece la última foto icónica y se desplaza hacia acá (Alcosa) exactamente no sé la hora, pero son ocho minutos”, precisó.

Respecto a la autopsia que mandó a hacer a su hija y la que presentó la Fiscalía reveló que hay más de 10 diferencias.

“No quiero afectar la investigación, estamos a horas y días de poderles decir todo”, concluyó.

Agregó que con los resultados se va a poder saber mucho de lo que pasó.

Apuntó que hasta el momento no hay indiciados de la investigación.

“Tienen idea, más no tenemos ningún sospechoso y eso es lo que me preocupa y ocupa de saber que no hay ningún sospechoso de que nada más son los videos, pero ya queremos respuestas”, concluyó.