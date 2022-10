El modelo no cuenta con estándar de calidad, además los maestros no fueron capacitados

CDMX.- El programa piloto del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se pondría en marcha en 960 escuelas públicas el 26 octubre va a demorarse por una suspensión legal, destacó Miguel Ángel Ortiz, representante de Educación con Rumbo.

Ante ello, en una tarjeta informativa, la SEP señaló que continúa el proceso legal, seguirá en la implementación del programa e interpondrá un recurso de queja en contra de la admisión de la demanda y de la concesión de la suspensión provisional.

Resaltó que las audiencias incidental y principal están fijadas para este mes. Esto, luego de que el juez Francisco Javier Rebolledo, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó una suspensión por considerarlo inconstitucional y analizará la constitucionalidad del modelo educativo.

“Mientras que esta suspensión esté vigente no pueden instrumentar y no puede entrar en vigor el programa piloto”, dijo.

Subrayó que el programa piloto es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas que no cumple con el estándar de calidad, y no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados; y otro plan para el resto de escuelas.

Abundó que se trata de un modelo “prueba-error”, el cual calificó de experimental y, por ende, inconstitucional al tratarse de un programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución.