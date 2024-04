Ganó Sheinbaum en debate... ¡pero en mayor tiempo! INE explica fallas con el reloj

De acuerdo con el INE, la abanderada de Morena hizo uso de la palabra durante 25 minutos con 08 segundos, seguida de Jorge Álvarez Máynez, con 25 minutos y 04 segundos, mientras que Xóchitl Gálvez tuvo 25 minutos y 03 segundos, por lo que la distribución fue equitativa a pesar de los problemas técnicos.

La observación de la morenista fue apoyada por Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, quien señaló que los tiempos de Gálvez Ruiz no se agotaban, lo que suponía una ventaja sobre los otros dos aspirantes.

La periodista Denise Maerker tomó nota del incidente y confirmó con el equipo de producción que se trataba de un problema técnico con la sincronización de los relojes, aunque apuntó se harían los ajustes necesarios para mantener la equidad de tiempo entre los tres participantes.

Sheinbaum aprovechó el incidente para ironizar que Gálvez Ruiz se quería “robar la bolsa de tiempo”.

Para el tercer bloque, Marker reconoció que había un desfase entre los relojes y precisó que el tiempo sería descontado de la última bolsa de tiempo correspondiente para Xóchitl Gálvez, de modo que se mantuviera una distribución equitativa.

De ese modo, para la recta final del primer debate entre los presidenciales, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México vio reducido el tiempo para hablar, sin embargo, la diferencia con respecto a Sheinbaum fue de sólo 5 segundos.

INE EVALUARÁ MODIFICACIONES AL FORMATO DE DEBATE, PERO SERÍAN MENORES: CONSEJERO JAIME RIVERA

El Instituto Nacional Electoral (INE) evaluará hacer modificaciones al formato del segundo debate presidencial, pero éstas serían menores, debido a que ya está definido y acordado por todos los partidos políticos, señaló el consejero Jaime Rivera.

El Consejero detalló que se valorarán las quejas y observaciones que hicieron las candidaturas presidenciales sobre el formato del primer debate que se llevó a cabo este domingo. Sin embargo, precisó que los partidos políticos estuvieron de acuerdo con este modelo.

“Se va a evaluar esto, está definido el siguiente debate con pequeñas variantes, que podría tener otras modificaciones si así se ve conveniente y se acuerda con los representantes... Se valorará y podría hacerse, pero un ajuste menor, el formato general ya está definido y acordado con todos los partidos, nadie lo objetó”.

“Lo sabían, hace algunos días alguien planteó la posibilidad de hacer un pequeño ajuste y dijeron, no, no, que no se cambie nada porque así ya se prepararon. Tal vez en la práctica ya lo sintieron un poco apresurado en cuanto a los tiempos de respuesta”, apuntó.

Jaime Rivera recordó que en el segundo debate —que se realizará el próximo 28 de abril en los Estudios Churubusco— no habrá la recolección previa de preguntas que se registró en el primero.

“Esto va a variar, y puede haber otras pequeñas variantes y ajustes, producto tanto de la evaluación de este debate, primero, como de propuestas y opiniones que den los contendientes”.

“La verdad es que siempre se ha buscado que haya acuerdos entre los representantes de las candidaturas, y la comisión y el consejo en su caso si fuera necesario todavía lo aprueba, pero se busca el máximo consenso y hay que decir que con este debate todos estuvieron de acuerdo, todos”, apuntó.

El consejero del INE agregó que la falla técnica que se registró en la visualización de los cronómetros en el primer debate, no afectó la equidad del ejercicio.

“En cuanto se detectó, que fue muy rápidamente, se corrigió y se repuso el tiempo y eso en el primer bloque de, con una bolsa de tiempo de 5 minutos para cada candidata y candidato. Y después hubo una interrupción de la visualización del cronómetro, pero esto no afectó el tiempo que llevaban los moderadores, el cronómetro que ellos tenían”.

“De tal manera que no hubo ninguna afectación del tiempo, ninguna, de hecho, la candidata Claudia Sheinbaum que fue quien llamó la atención sobre una falla, en total tuvo unos segundos más, efectivos de tiempo para hablar, que los otros, un poquito más, pero nada significativo, nada que haya afectado para nada la equidad”, apuntó.

Respecto a la presencia de cuatro consejerías en la sala donde se llevó a cabo el debate —entre ellas la presidenta Guadalupe Taddei—, Rivera expuso que fue decisión individual de cada consejero estar en ese sitio, aunque precisó que se había acordado en la comisión de debates que ninguno de los integrantes del Consejo General podría asistir a ese lugar.

“Hubo siete consejeros que manifestamos que no lo veíamos ni necesario ni prudente y eventualmente podría ser inconveniente. Sin embargo, para no privar de un deseo que tenían algunas de nuestras compañeras, al cual se sumó después otro consejero, entonces por eso son cuatro, esto se informó en una reunión de trabajo de los representantes de las candidatas y el candidato con la comisión de debates, se les informó, se les dijo que algunos, que cuatro consejeros deseaban estar ahí”.

“La opinión fue que no deberían estar pero lo que nosotros acordamos es que, yo puedo hablar por mí, pero fue una opinión compartida con otros seis, que no lo veníamos prudente ni conveniente, pero que si después de escuchar a los representantes de los partidos persistían en acudir, que estas personas lo valorarían, es decir, la consejera presidenta y otros tres consejeros, que lo valoraran y ellos decidieran estar ahí, decidieron, y lo que sí buscaron es estar en una posición en que muy difícilmente pudieran siquiera intercambiar miradas con los contendientes”, explicó.