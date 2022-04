Hallan muerta a Debanhi en cisterna de motel en NL, donde inició su búsqueda

Aunque a primeras horas del hallazgo, el cuerpo no había sido recuperado , enseguida se reconoció la ropa que portaba la víctima, coincidiendo con la vestimenta de Debanhi al momento de su desaparición.

También se reveló que hay una línea de investigación que establece que la joven habría caído accidentalmente , pero no se descartan otros escenarios.

Tras 13 días de que en el lugar estuvo un campamento de búsqueda en el lugar y hasta hoy no se había localizado nada significativo.

Mario Escobar, papá de Debanhi, acudió al lugar. Cerca de las 2:00 horas de este viernes confirmó que era su hija.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer”, dijo Escobar ante los medios locales, “la fiscalía no hizo su trabajo correctamente. Me equivoqué en creerle, pido perdón a mi familia”.

De acuerdo a medios presentes, se dijo que el padre de Debanhi se le veía muy contrariado y gritando en el lugar: “Trece días aquí, cuantas veces estuvieron aquí”.

UNA HISTORIA QUE CIMBRA AL PAÍS

El caso de Debanhi ha causado consternación en Nuevo León, generando una ola de denuncias por desapariciones

Ayer, las autoridades informaron que cinco mujeres que se encontraban desaparecidas, fueron localizadas mientras se realizaba la búsqueda de Debanhi.

LÍNEA DEL TIEMPO:

- 9 de abril. La jovencita desaparece, luego de bajar de un auto de transporte privado, cuando regresaba de una fiesta. El chofer le toma una fotografía.

- 10 de abril. Autoridades difunden un boletín con las señas particulares de la jovencita; familia reporta su desaparición

- 11 de abril. Más de 200 policías participan en la búsqueda de la muchacha; familiares y amigos se unen

- 12 de abril. Detienen a un hombre, pero se informa que no estaba vinculado al caso

- 16 de abril. Se pide la colaboración de todos los estados; se ofrecen 100 mil como recompensa por aportar datos sobre su paradero

- 19 de abril. Se realizan cateos en un departamento de Monterrey, así como una empresa de transporte aledaña al motel donde se ubicó ayer su cuerpo