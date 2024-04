INE alista set del segundo debate presidencial; Taddei se compromete a que no habrá fallas técnicas

“Si nosotros no estableciéramos como garantía esto, estaríamos haciendo una confesión de que queremos errores. Así no es. Estamos planteando nuestro camino hacia la no equivocación y no existencia de errores, lo otro sería desastroso aceptar que de entrada piensas que puede haber errores”, señaló previo al recorrido con medios de comunicación.

Así como también garantizó la veracidad de las preguntas grabadas en video por los ciudadanos, mismas que serán utilizadas en el segundo debate, afirmando que no hay manipulación por parte del INE, “más estas que son grabadas, que son la garantía. Sin embargo, esta conversación pública corresponde a sus posturas (de partidos), a sus estrategias de campaña, pero la tranquilidad que da el instituto es justamente esta transparencia en la selección de las preguntas y con eso estamos caminando con todas las representaciones de las candidaturas”.

