INE está dividido: no designan presidentes por falta de consensos entre consejeros

Los consejeros no se han puesto de acuerdo en cuanto a la elección de nuevos miembros, así como los nuevos presidentes, pese a que la integración de las comisiones anteriores ha sido disuelta.

INE NO SE PONE DE ACUERDO PARA ELEGIR PRESIDENTES DE COMISIONES

PROYECTO SE PRESENTA INCOMPLETO Y NO HAY ACUERDO

“En este momento yo declararía, para evitar que esto no diera una mala... más allá de que haya quien quiera que a este instituto le vaya mal, creo que aquí habemos muchos que queremos que a este instituto le vaya bien ” , sostuvo Taddei .

DENUNCIA EXCLUSIÓN SIN JUSTIFICACIÓN

El consejero Uuc-Kib Espadas declaró en una entrevista individual que “hay un intento de una mayoría mínima, es decir, seis, de excluir a una minoría máxima, cinco, de la integración de las comisiones críticas para el momento del proceso; es un mayoritario que no tiene justificación”.

A su vez, la consejera del INE, Carla Humphrey rechazó que existiera tal mayoría y defendió que haya quien que no quiera ceder las presidencias de ciertas comisiones.

“Si yo quiero estar en una y no me parecen las razones por las que me tenga que bajar, ¿por qué tengo que ceder a bajarme de una? Hay que entender que cada quien puede tener prioridades de en qué comisión y cuando llegamos a esos puntos, tenemos que buscar cómo resolverlo y para mí, la forma, ni modo, es la votación”, declaró.

