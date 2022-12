10 años después, Sandy Hook todavía tiene la herida abierta y recuerda con tristeza a sus víctimas

Los objetivos de Newtown Action Alliance no solo es lograr leyes más estrictas para el control de armas en EE. UU., sino crear un “ cambio cultural ”, ya que el debate del control de armas se topa con el sacrosanto derecho a “ portar armas de fuego fuera de casa en defensa propia ”, recogido por la Segunda Enmienda de la Constitución.

“ Espero que eso envíe un mensaje a otros difamadores de bulos y negacionistas de que no pueden difundir mentiras y monetizarlas ”, anota la activista que lamenta que estas teorías conspiratorias han tenido éxito incluso en su propio vecindario.

“ El lobby de las armas ha convencido a los estadounidenses de que las armas nos dan seguridad. Pero vivimos en una nación con 400 millones de armas y claramente esa idea no es verdad (...) Es hora de que el Congreso apruebe políticas drásticas y transformadoras para comenzar a reducir las muertes y lesiones por armas de fuego en este país ”, apunta Murray.

A Jennifer Hubbard, madre de Catherine Violet Hubbard, una niña pelirroja amante de los animales de 6 años que murió en el tiroteo , no le gusta hablar sobre el control de armas o la política actual, y prefiere centrar sus energías en crear un santuario de animales en honor de su hija en Newtown.

“El objetivo es crear un mundo más compasivo. El trabajo que hacemos en el santuario es realmente honrar el vínculo animal-humano”, explica a Efe Hubbard, que recuerda que su hija amaba todos los animales e incluso hablaba con ellos.

“Cuando echo la vista atrás, lo que más me sorprende una y otra vez es la bondad de la humanidad. Es verdad que un evento horrible me quitó a mi hija, pero también me ha mostrado lo mejor que este mundo tiene para ofrecer”, recalca.

Por Sarah Yáñez-Richards Agencia EFE.