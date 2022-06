100 días la invasión rusa emprendida por Vladimir Rusia en Ucrania en cifras

Por su parte, Moscú ha hecho pública información contada acerca de las bajas en sus filas y en las de sus aliados, pero no ofrece un conteo de víctimas civiles en las zonas que controla . En algunos lugares, como en Mariúpol , una ciudad asediada durante meses que podría registrar el mayor número de muertos de la guerra, las fuerzas del Kremlin han sido acusadas de tratar de encubrir los fallecimientos y de arrojar los cadáveres a fosas comunes, lo que enturbia el balance general .

Los funcionarios, las agencias de Naciones Unidas y otros que se encargan de la sombría tarea de contar los decesos no siempre tienen acceso a los lugares donde hubo muertos.

Estas imágenes cuentan apenas una parte del panorama general del peor conflicto armado de Europa en décadas . A continuación, un vistazo a algunas cifras y estadísticas que, aunque fluctúan y a veces son inciertas, arrojan más luz sobre la muerte, la destrucción, los desplazamientos y las consecuencias económicas de una guerra que no tienen visos de terminar .

La Organización Internacional para las Migraciones, otra agencia de la ONU, estima que hasta el 23 de mayo había más de 7.1 millones de desplazados internos, es decir, que huyeron de sus hogares pero no del país. Un conteo anterior situaba la cifra en más de 8 millones .

El país, que es uno de los principales productores agrícolas del mundo, dice que no ha podido exportar alrededor de 22 millones de toneladas de grano . Culpa del retraso en los envíos a los bloqueos rusos o a la captura de puertos claves. Esta semana, Zelenskyy acusó al Kremlin de robar al menos medio millón de toneladas de grano durante la invasión .

... Y EN EL RESTO DEL MUNDO

Las repercusiones del conflicto se han hecho sentir en todo el mundo: el precio de los productos básicos ha aumentado y la inflación, que en algunos lugares ya había subido antes de la invasión, se ha disparado.

El precio del crudo en Londres y Nueva York se incrementó entre un 20 y un 25%, lo que ha elevado el precio que pagan los consumidores por los combustibles y por una serie de productos derivados del petróleo.

Los países en desarrollo se están viendo especialmente afectados por el encarecimiento de los alimentos, de la gasolina y de la financiación, según el economista Richard Kozul-Wright, de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU.

El suministro de trigo se ha interrumpido en las naciones africanas, que en los años anteriores al conflicto importaban el 44% de su cereal desde Rusia y Ucrania. El Banco Africano de Desarrollo ha reportado un incremento del 45% en el precio continental del grano, lo que afecta a todo tipo de productos, desde el cuscús de Mauritania a las donas fritas que se venden en Congo.

Por Jamey Keaten y Yours Karmanau The Associated Press.