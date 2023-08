Acusan a Arabia de asesinar a cientos de migrantes en su frontera

Las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita fueron acusadas de la muerte masiva de centenares migrantes a lo largo de la frontera con Yemen, según un nuevo informe de Human Rights Watch.

El informe dice que cientos de personas, muchos de ellos etiopes que cruzan a través del devastado Yemen para llegar a Arabia Saudita, han sido asesinadas a tiros.

El testimonio de varios migrantes recogido por la BBC revela que los disparos les hirieron gravemente en las extremidades y que vieron cuerpos abandonados en los senderos.

Arabia Saudita rechazó anteriormente las acusaciones de asesinatos sistemáticos.

El informe de Human Rights Watch (HRW), titulado They Fired On Us Like Rain (Las Balas Caían como Lluvia), contiene testimonios gráficos de migrantes que dicen que la policía y los soldados saudíes les dispararon y, en ocasiones, les atacaron con armas explosivas en la escarpada frontera norte de Yemen con Arabia Saudita.

Los migrantes contactados por separado por la BBC hablaron de aterradores cruces nocturnos durante los cuales grandes grupos de etiopes, incluidas muchas mujeres y niños, fueron acribillados cuando intentaban cruzar la frontera en busca de trabajo en la rica nación petrolera.

“El tiroteo siguió y siguió”, dijo a la BBC Mustafa Soufia Mohammed, de 21 años.

Dijo que en julio del año pasado, cuando intentaba cruzar la frontera con un grupo de 45 migrantes más, fueron atacados y algunos de sus compañeros murieron.

“Ni siquiera me di cuenta de que me dispararon”, dijo, “pero cuando traté de levantarme y caminar, me di cuenta de que había perdido parte de mi pierna”.

Fue un final brutal y caótico para un viaje de tres meses plagado de peligros, hambre y violencia a manos de traficantes yemeníes y etiopes.

En un video filmado horas después se ve cómo el pie izquierdo ha desaparecido casi por completo.

A Mustafa le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla y ahora, de regreso con sus padres en Etiopía, camina con muletas y una prótesis que no le queda bien.

“Fui a Arabia Saudita porque quería mejorar la vida de mi familia”, dijo este padre de dos hijos, “pero lo que esperaba no se materializó. Ahora mis padres hacen todo por mí”.

Según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, más de 200 mil personas al año inician peligrosos viajes, cruzando por mar desde el Cuerno de África a Yemen y luego viajando a Arabia Saudita.

Más de 24 inmigrantes fueron reportados como desaparecidos la semana pasada después de un naufragio frente a la costa de Yibuti.

En Yemen, las principales rutas migratorias están llenas de tumbas de personas que han muerto en el camino.

Docenas de inmigrantes murieron hace dos años cuando el fuego arrasó un centro de detención en la capital, Saná, dirigido por los rebeldes hutíes del país que controlan la mayor parte del norte de Yemen.

ASESINATOS EN MASA

“Lo que documentamos son esencialmente asesinatos en masa”, dijo a la BBC la autora principal del informe, Nadia Hardman.

“La gente describió sitios que suenan como campos de la muerte: cuerpos esparcidos por toda la ladera”, dijo.

El informe, que cubre el periodo de marzo de 2022 a junio de este año, detalla 28 incidentes separados que involucran armas explosivas y 14 tiroteos a quemarropa.

Los informes de asesinatos generalizados perpetrados por las fuerzas de seguridad sauditas a lo largo de la frontera norte surgieron por primera vez en octubre pasado en una carta de expertos de la ONU al gobierno de Riad.

A pesar de la naturaleza horrible de las acusaciones, la carta no tuvo mucha repercusión.

El gobierno saudita dijo que se tomó las acusaciones en serio, pero rechazó enérgicamente la acusación de la ONU de que los asesinatos fueron sistemáticos o a gran escala.

La BBC se ha puesto en contacto con el Gobierno saudita para comentar las denuncias realizadas por los relatores de la ONU, el Centro de Migración Mixta y Human Rights Watch, pero no ha recibido respuesta.

Con información de BBC