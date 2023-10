Biden respalda la versión israelí sobre el bombardeo al hospital en Gaza y arremete contra Hamás

Israel- “Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en un hospital de Gaza ayer. Y a tenor de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, y no de ustedes”, expresó Biden al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Tel Aviv.

“Debemos tener en mente que Hamás no representa a todo el pueblo palestino, y que solo le ha traído sufrimiento”, añadió el presidente estadounidense.

Biden arribó al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, en donde fue recibido por Netanyahu, así como también por el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Se tiene previsto que durante su visita Biden sostenga una reunión con las familias de víctimas del ataque del brazo armado de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre.