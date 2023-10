Calentamiento de la Tierra se agravó en septiembre con temperaturas récord, aseguran expertos

Las temperaturas más calurosas se extendieron por el planeta, pero se debió principalmente a un calentamiento persistente e inusual en los océanos, que no se enfriaron tanto durante septiembre y tienen temperaturas récord desde la primavera , dijo Buontempo.

“ No es una estadística elegante ”, dijo la climatóloga del Colegio Imperial de Londres, Friederike Otto, en un correo electrónico. “ Supone una sentencia de muerte para las personas y los ecosistemas. Destruye bienes, infraestructura, cosechas ”.

“ Lo que estamos viendo en este momento es un contexto del calentamiento global acelerado a un ritmo que la Tierra no ha visto en mucho tiempo en conjunto con El Niño, un ciclo climático natural ” que consiste en el calentamiento temporal de partes del océano Pacífico y que modifica el clima a nivel mundial, dijo la climatóloga estadounidense Jessica Moerman, presidenta de la Red Ambiental Evangélica. “ Este doble impacto es donde las cosas se ponen peligrosas ”.

El umbral a nivel global de 1.5 grados Celsius es para temperaturas promedio a largo plazo, no para un solo mes o un año. Sin embargo, los científicos continúan expresando sería preocupación ante los nuevos récords.

Aunque El Niño desempeña una parte, el cambio climático tiene una impronta mayor en este calentamiento, dijo Buontempo.

“En verdad no hay un fin a la vista debido a que se están abriendo nuevas reservas de petróleo y gas para su explotación”, dijo Otto. “Si tenemos nuevos eventos de calor récord, no hay respiro para los seres humanos ni la naturaleza, no habrá tiempo para recuperarse”.