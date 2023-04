Conoce a Jack Teixeira, el empleado de una base militar que filtró los documentos secretos del Pentágono

Washington- Teixeira fue arrestado ayer jueves por el FBI, después de que medios estadounidenses tales como The Washington Post publicaran perfiles en referencia el avatar de la persona que filtró en la red social Discord, donde presuntamente publicó los documentos.

Otro de los diarios es The New York Times, que indicó que el joven no tenía como motivación su disconformidad con las acciones del Gobierno estadounidense, como fue el caso de las anteriores filtraciones como las de WikiLeaks y los Papeles del Pentágono, no obstante, estos documentos que fueron divulgados revelan información sensible en relación con la guerra de Ucrania, no da la apariencia que Teixeira tomara parte en el conflicto.

Miembros del grupo de Discord, en donde el sospechoso Teixeira aparentemente filtró los documentos, comentaron al periódico que las publicaciones eran “puramente informativas”.