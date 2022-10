El medio estadounidense que tuvo acceso a parte de un nuevo audiolibro de periodista Woodward titulado “The Trump Tapes”, que será lanzado el 25 de octubre en el cuenta con ocho horas de las entrevistas que le hizo al exmandatario republicano durante su presidencia.

En uno de estos encuentros que se llevaron a cabo en el Despacho Oval de la Casa Blanca en diciembre de 2019, el periodista del Washington Post cuestionó al entonces mandatario si su retórica agresiva hacia el líder norcoreano tenía el propósito de llevar a Kim a la mesa de negociaciones.

“No. No. Se decidió por lo que fuera, se decidió. ¿Quién sabe? Instintivamente. Hablemos del instinto, ¿de acuerdo? (...) Porque realmente se trata de que no sabes lo que va a pasar. Pero era una retórica muy dura. La más dura”, se escucha a Trump en la cinta.

Después Trump pidió a sus ayudantes que le enseñaran a Woodward sus fotos con Kim en la DMZ (zona desmilitarizada entre las dos Coreas). “Aquí estamos él y yo. Esa es la línea, ¿verdad? Luego caminé sobre la línea. Muy genial. ¿Sabes? Muy genial. ¿Verdad?”, dijo el expresidente.

