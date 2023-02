Entre críticas, El Salvador presume megacárcel en plena guerra contra pandillas

SAN SALVADOR, SLV.- Pese a que en El Salvador hay otras áreas que urgen asistencia, el gobierno del presidente Nayib Bukele apostó por la construcción de una megacárcel para recluir a miles de pandilleros en plena guerra con las autoridades nacionales.

Diversos sectores han lanzado quejas contra el proyecto. Argumentan que a largo plazo la prioridad carcelaria no dará solución a los problemas de seguridad que sufre el país y que los recursos debieron usarse en escuelas y hospitales.

El Presidente prometió levantar el enorme complejo carcelario pocos días después de que el Congreso decretó el régimen de excepción para perseguir a las pandillas, a las que se les atribuyeron 62 homicidios tan sólo el día 26 de marzo de 2022.

Presumiendo que se trata de la cárcel más grande de Latinoamérica, Bukule presentó el complejo carcelario. Fue bautizado como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y cuenta con capacidad para 40 mil internos; se presumió además la más alta tecnología para evitar fugas.

“Con esta cárcel el gobierno de Nayib Bukele muestra que no tiene planes claros para prevenir el delito. Su opción principal es un estado de excepción permanente en el que se cometen violaciones de derechos humanos”, señaló Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, citada por The Associated Press.