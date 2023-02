Esta afirmación está contenida en un reporte del Departamento de Comercio que será difundido hoy, justo en el momento en que el mandatario estadounidense Joe Biden convocó a su consejo de competitividad para actualizarse en los esfuerzos para promover la competencia y bajar los precios.

En el reporte de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio se precisa que el modelo actual de las tiendas, que es dominado por Apple Inc. y por Google LLC, es “perjudicial para los consumidores y desarrolladores” debido a que infla los precios y merma la innovación. Ambas compañías mantienen una hegemonía en el mercado que asfixia a la competencia, añade.

TE PUEDE INTERESAR: Google es demandada por monopolio en publicidad por EU

“Las políticas que tienen Apple y Google en sus propias tiendas de apps han creado barreras y costos innecesarios para desarrolladores de apps, desde tarifas para acceso a restricciones funcionales que favorecen a unas apps sobre otras”, indica el reporte.

En un artículo de opinión que fue publicado en The Wall Street Journal en enero, Biden solicitó a tanto a los demócratas como a los republicanos poner límites a las grandes empresas tecnológicas, no obstante, no mencionó abiertamente a Apple ni a Google.

“Cuando las plataformas tecnológicas alcanzan cierto tamaño, muchas encuentran maneras de promover sus propios productos y de excluir o inhibir a sus competidores, o cobrarles una fortuna para vender en sus plataformas”, escribió Biden. “Mi visión para nuestra economía es una en que todos, empresas pequeñas y medianas, negocios vecinales, emprendedores, puedan competir en condiciones iguales con las compañías más grandes”, concluyó el presidente de Estados Unidos.