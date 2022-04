Legisladores de Texas visitan a Melissa Lucio, condenada a muerte

En tanto que los los abogados de Lucio sostienen que los jurados nunca escucharon la evidencia forense que habría explicado que las diversas heridas de Mariah fueron causadas por una caída días antes de su muerte . También indican que no se le permitió a Lucio presentar evidencia que cuestionaba la validez de su confesión , mima que alegan que no fue realmente una confesión y fue llevada a cabo bajo presiones tras horas de interrogatorio incesante .

Lucio, que tiene 53 años, fue declarada culpable de asesinato por la muerte de su hija Mariah en 2007. En esta caso la fiscalía alegó que Mariah fue víctima de maltrato infantil y que no existe ninguna evidencia que exonere a Lucio .

En este sentido Leach manifestó que él y otros seis legisladores hicieron un recorrido en la prisión durante cerca de dos horas antes de reunirse en privado con Lucio unos 40 minutos. Esta reunión fue reportada primero por The Quorum Report , que cubre política de Texas.

Hasta ahora los intentos por frenar la ejecución de Lucio ha sido respaldada también por Kim Kardashian West y varios jurados de su juicio que ahora expresan dudas sobre el veredicto.

En este sentido, el jurado Johnny Galvan Jr expresó en un artículo de opinión publicado el domingo en el Houston Chronicle, que piensa que los jurados no recibieron toda la información que necesitaban para tomar una decisión apropiada y que ahora siente “un remordimiento profundo” por haber sentenciado a Lucio a muerte. “La idea de que mi decisión de tomar la vida de otra persona no estuvo basada en información completa y precisa en un juicio justo es horripilante. Hay tantos problemas en este caso que pienso que ella no debe ser ejecutada”, escribió Galvan Jr.

