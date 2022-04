Melissa Lucio, será ejecutada por un crimen que nunca sucedió

“ Hay pruebas aplastantes de que la condena está basada en un falso testimonio, que no hubo asesinato, que la muerte de Mariah fue un accidente ”, explicó a Tivon Schardl, quien es uno de los abogados de Melissa, madre estadounidense de origen mexicano que cuenta con un grupo importante de letrados que están trabajando contrarreloj para evitar su ejecución , que está prevista para el 27 de abril.

En opinión de los abogados de Melissa, ella terminó estándo en esa situación debido a una visión sesgada de la policía desde el primer minuto de su investigación y que provocó después, que los agentes la interrogaran de forma agresiva durante cinco horas y sin la presencia de un abogado, lo que terminó siendo una confesión falsa.

En este sentido Vanessa Potkin, directora de contenciosos especiales de Innocence Project y también representantes legar de la acusada, explicó que “se apresuraron mucho en juzgar. La policía se formó una opinión sobre lo que pasó casi de manera inmediata” y añadió “no hubo una investigación sobre lo que le pasó a Mariah, sino que se centraron en montar un caso contra Melissa”, Potkin precisó que durante el agresivo interrogatorio, la madre dijo más de cien veces que no había matado a su hija.

Por su parte, el médico forense que realizó la autopsia de Mariah y fue informado de la confesión de Melissa, tampoco llevó a cabo un análisis objetivo, aseveran su abogados, pasando por alto los indicios que apuntaban a la posibilidad de un accidente.

“Dos de los interrogadores del caso estaban presentes cuando se le hizo la autopsia a Mariah, y esto tuvo un profundo impacto en el caso porque el forense nunca consideró ninguna otra causa de muerte”, explicó Potkin.

El caso de Lucio atrapó la atención mediática gracias al documental “The State of Texas vs Melissa”, dirigido por Sabrina Van Tassel.

