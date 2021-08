$!Mujeres en Afganistán: abandonadas a los talibanes, igual que hace 25 años

En 1996 los talibanes tomaron Kabul y establecieron el Emirato Islámico de Afganistán, uno de los mayores regímenes islamistas. Consigo, trajeron más de un millón de muertes, escasez de electricidad, la tasa de mortalidad más alta en niños; morían antes de su cumpleaños n°. 5. El arte, y cualquier expresión de cultura fueron prohibidos, así como la intensa opresión a la mujer.

Las mujeres afganas tenían prohibido vestir otra cosa que no sea su ‘burka’, una prenda oscura que oculta sus cuerpos, sus rostros. Como no tenían permitido salir a trabajar, permanecían en sus casas. No practicaban deportes, no veían la televisión ni tenían presencia en ella o en la radio, no podían ni reír en voz alta. O tomar un taxi y salir de la calle sin algún acompañante masculino.

Mujer afgana en el poder, alza la voz

“Vendrán por gente como yo y me matarán”, afirmó ya la alcaldesa Zafira Ghafari. En un grito de ayuda desesperado, la primera piloto de la fuerza aérea de Afganistán, Niloofar Rahmani suplica: “Como mujer afgana, me gustaría que el presidente Biden me escuchara. Por favor, salven a las familias. Ellos te necesitan. Las mujeres, las niñas, y por favor, salven a mi familia”.

¿Qué pasaría con las niñas en Afganistán?

Aunque corriendo riesgos, algunas mujeres continúan con su vida de antes, sin embargo ahora las persigue un miedo afín. Las niñas van a la escuela y desconocen que, al llegar a casa, los líderes talibanes podrían decidir su futuro rotundamente, pues ha habido registros de matrimonios forzados anteriormente.

Cuando los líderes talibanes dijeron que el Emirato Islámico de Afganistán “ya no quiere que las mujeres sean las víctimas, está listo para proporcionar a las mujeres un entorno para trabajar y estudiar y la presencia de mujeres en diferentes estructuras de acuerdo con la ley islámica y de acuerdo con nuestros valores culturales”, también habían amenazado a Zafira Ghafari para que deje su puesto.

Un cambio impresionante

Esta historia de opresión no cesa para las mujeres afganas, que en tan sólo 24 horas ya no aparecían en la televisión como antes y van vestidas con ropajes encubiertos. Abandonadas a la suerte por su gobernante y por los Estados Unidos Americanos, sólo nos queda informarnos..., esperar que a las mujeres no las borre la historia de nuevo.