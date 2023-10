Palestinos que están atrapados en Gaza no encuentran un lugar seguro por los constantes ataques aéreos israelíes

Había acusaciones enfrentadas sobre quién estaba detrás de la letal explosión. Responsables de Hamás en Gaza culparon a un ataque aéreo israelí y dijeron que había cientos de muertos. Israel negó estar implicado y publicó un aluvión de grabaciones de video, sonido y otra información que según dijo demostraba que la detonación se debía a un cohete fallido de Yihad Islámica, otro grupo miliciano que opera en Gaza. Yihad Islámica rechazó la acusación.

The Associated Press no ha verificado de forma independiente ninguna de las acusaciones ni las pruebas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que visitó Israel el miércoles, dijo que los datos de su Departamento de Defensa mostraban que probablemente la explosión no se debía a un ataque aéreo israelí. La Casa Blanca dijo más tarde que un análisis de “imágenes aéreas, información interceptada y de libre circulación” mostraba que Israel no estaba detrás del acuerdo. Sin embargo, Washington sigue reuniendo pruebas.