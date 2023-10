Hamás se apropió de las cuentas en redes sociales de sus víctimas para propagar el terror

“ No podía creer lo que veía ”, comentó Keren de Via, una amiga de la familia de Idan quien vio cómo los hijos de Idan abrazaban a sus padres y lloraban durante toda la transmisión. “¿Cómo podíamos verlos aterrorizar a la familia de esa manera? ¿Cómo se puede ver eso en Facebook?” .

“ Tal vez, por un instante, me sentí esperanzada... luego desconcertada y después aterrorizada por completo ”, comentó De Via.

Esta táctica es espeluznante en particular para quienes son cercanos a los propietarios de las cuentas y agrava lo que ya es una situación angustiosa .

Desde hace mucho tiempo, los grupos extremistas han recurrido a las redes sociales para promover sus causas con transmisiones de ataques en vivo y publicaciones de propaganda . Pero apropiarse de las cuentas personales de Facebook, Instagram y WhatsApp de los rehenes “convierte en armas a las redes sociales de un modo que creo que nunca antes habíamos visto” , señaló Thomas Rid, profesor de Estudios Estratégicos en la Universidad Johns Hopkins. “ No estamos preparados psicológicamente para esto ”.

Dos miembros del equipo de seguridad que monitorea Facebook, que no quisieron ser identificados porque no tenían autorización para hablar en público, confirmaron que Hamás había accedido a las cuentas de Facebook de los israelíes tomados como rehenes para hacer transmisiones en vivo y publicaciones en sus cuentas . Agregaron que, al parecer, eso era parte de la estrategia de Hamás desde el momento en que ocurrieron los ataques. También mencionaron que, desde entonces, las cuentas se hicieron privadas y se eliminaron las transmisiones en vivo .

De Via, quien fue vecina de Idan y cuyos hijos son de la misma edad, afirmó que había estado tratando de comunicarse con Idan cuando de pronto apareció el video en vivo.

La cuenta de Facebook de Idan fue tomada el 7 de octubre, apenas dos horas después de que Hamás atacara Nahal Oz, el kibutz donde ella vivía con su esposo y sus cuatro hijos. Según un familiar y De Via, repentinamente apareció una transmisión en vivo en su página de Facebook .

Los representantes de Hamás no respondieron a la solicitud de hacer comentarios .

“Lo abrí de inmediato porque ella no es una persona que haga videos en Facebook ni transmita en vivo”, comentó De Via. “Lo primero que vi fue lo aterrados que se veían los niños y, después, voces en árabe. Entendí que algo muy malo estaba ocurriendo”.

Una grabación de la transmisión en vivo muestra a Idan, de 50 años, y a su esposo, Tzachi, de 51, en cuclillas sobre el suelo con sus dos hijos más pequeños, una niña y un niño. El chico, de 7 años, estaba llorando y preguntando: “¿Dónde está mi hermana?”.

“Fue entonces cuando entendí que sus dos hermanas más grandes no estaban ahí; luego vi la sangre en las manos de Tazchi y pensé lo peor”, explicó De Via.

Posteriormente, personal médico encontró el cuerpo de la hija mayor de Idan, Mayan, quien acababa de cumplir 18 años. La habían asesinado a disparos. La tercera hija de la pareja no estaba en casa, señalaron De Via y el familiar de Idan. Al final, dejaron a Idan y a sus hijos en su casa y se llevaron al esposo como rehén. Idan no respondió a nuestra solicitud de comentarios.

Hamás también se apropió de la cuenta de Facebook de Dikla Arava, de 50 años, otra residente de Nahal Oz. Los agresores usaron la cuenta para hacer una transmisión en vivo. Durante esta transmisión de 20 minutos, se veía cómo obligaban al hijo adolescente de Arava a salir y decirles a sus vecinos que era seguro y que debían salir.

Dos de los familiares de Arava que vieron el video y compartieron la grabación con The New York Times afirmaron que era espantoso que los hombres armados hubieran usado al adolescente para intentar atraer a otras personas. Hamás secuestró a Arava, a su pareja y a sus tres hijos. La semana pasada, publicaron un video en un canal de Telegram afiliado a Hamás en el que aparecía una de las hijas adolescentes de Arava en Gaza.

Muchos israelíes han seguido suplicando en todas las redes sociales que les den información, ya que las ven como la única manera de darles voz a los rehenes y esperanza a sus familias.

Lian Gold, un DJ de Tel Aviv que conocía a muchas personas que eran empleados y asistentes del festival de música Nova, cerca de la frontera con Gaza, creó una página de Instagram y un canal de Telegram llamado WeAreOneIsrael para compartir imágenes de los desaparecidos.

“Recibo mensajes en los que me piden: ‘Por favor, ayúdame, por favor, por favor, por favor’”, comentó Gold. “Así que, ¿qué puedo hacer? Solo lo publico y albergo la esperanza de encontrar algo”. c.2023 The New York Times Company.

Por Sheera Frenkel y Talya Minsberg, The New York Times.