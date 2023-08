¿Por qué están compitiendo los rivales republicanos de Donald Trump si tienen tan pocas posibilidades de ganar en 2024?

Tal vez las elecciones de 2012 fueron el punto de inflexión, cuando Herman Cain, un exitoso director ejecutivo de una cadena de pizzas, en cierto momento estuvo a la cabeza de las encuestas en las elecciones primarias de los republicanos. En 2016, Trump entró a la contienda en lo que se consideraba una campaña de vanidad.

En 2020, el campo abierto para los demócratas trajo muchas personas desde cargos de elección popular, pero también captó atención para las contendientes sorpresa, como Andrew Yang, otro emprendedor, y Marianne Williamson, una escritora de libros de autoayuda que volverá a competir en 2024. Ambos participaron en los debates de las primarias del Partido Demócrata.

Los estrategas de ambos partidos que han trabajado para los candidatos con pocas posibilidades comentaron que para estos era inaudito admitir en privado que su objetivo no era ganar el premio mayor. No obstante, su comportamiento casi siempre los delata, incluso en una etapa del debate en que se rehúsan a enfrentar al candidato favorito o, en el caso de muchos rivales de Trump, incluso a decir su nombre.

“Muchos candidatos llegan a las campañas con un planteamiento de ‘maximización de oportunidades’: si no llegas a la Luna, al menos puedes aterrizar entre las estrellas”, mencionó Sarah Isgur, alta asesora de Carly Fiorina, una candidata republicana con pocas posibilidades en 2016. “Quieren asegurarse de no cerrar ninguna puerta en el camino: el gabinete, contratos de televisión, lo que sea. Por eso vemos que algunos de este tipo de candidatos no tiran tantos golpes en la campaña o en la etapa de debate, porque no saben a quiénes necesitarán como amigos más adelante”.

Al igual que los abogados defensores que nunca preguntan si el cliente es culpable, los estrategas pagados organizan la mejor campaña posible según las habilidades, el mensaje y el presupuesto del candidato.

Sin embargo, el instinto de los estrategas casi siempre les dice cómo sus clientes han fijado internamente sus metas. “De inmediato podemos saber si de verdad están compitiendo para tener la delantera o si tienen otros objetivos en mente”, mencionó Gail Gitcho, una estratega que ha trabajado para muchos candidatos republicanos a la presidencia, entre ellos Vivek Ramaswamy, el analista conservador, antes de que se separara de él esta primavera.

“Algunos candidatos están compitiendo por la presidencia, otros para remplazar a Tucker Carlson”, comentó Gitcho.

No hace falta decir que es inútil que los candidatos entren de lleno en la pelea de la campaña para reconocer motivos ocultos. Invariablemente, hacen referencia a candidatos alternativos como Jimmy Carter, Barack Obama y el mismo Trump que llegaron a buen puerto.