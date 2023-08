Realizan primer debate republicano en Estados Unidos; hablan sobre migración, fentanilo... y gestión de AMLO

Este miércoles, los aspirantes presidenciales del Partido Republicano de Estados Unidos llevaron a cabo su primer debate para definir a su candidato, con rumbo a las elecciones de 2024. El evento fue presentado por Fox News en vivo desde Milwaukee, Wisconsin, con la autorización del Comité Nacional Republicano (CNR).

Ocho políticos confirmaron su participación: Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte; Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey; Ron DeSantis, gobernador de Florida, Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur; Asa Hutchinson, ex gobernador de Arkansas, el exvicepresidente Mike Pence, el empresario Vivek Ramaswamy, así como Tim Scott, senador por Carolina del Sur.

TE PUEDE INTERESAR: Todo lo que tienes que saber sobre el primer debate republicano y la ausencia de Trump

Mientras, Donald Trump, quien lidera las encuestas de preferencia con un 55.4 por ciento, no formó parte del acto. En su lugar, ofreció una entrevista al comentarista político Tucker Carlson, que fue publicada en su canal de YouTube a 5 minutos de iniciar el debate, moderado por Bret Baier y Martha MacCallum.