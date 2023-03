¿Reciclable?, en búsqueda de una sustentabilidad más limpia

Pero eso ya empezó a cambiar. En los últimos años, Windex, propiedad de SC Johnson, ha lanzado al mercado concentrados que se disuelven en agua; Dove comenzó a vender desodorantes en barra que se meten en dispensadores reusables, y The Body Shop añadió estaciones de relleno de productos a la mitad de sus tiendas en Estados Unidos.

Estos son experimentos diminutos en un país que genera casi 226 kilogramos de residuos plásticos por persona al año. Pero Matt Prindiville, director ejecutivo de Upstream, una organización y consultoría que aboga por la reutilización, declaró que su organización ha visto que la cantidad de empresas emergentes que ofrecen productos reusables y rellenables ha crecido de una docena en 2019 a más de 150 en la actualidad. “Si me hubieras preguntado sobre esto hace tres años, no habría imaginado la rapidez con que ha crecido el interés en este sector”, afirmó Prindiville. “No solo por parte de los bienhechores, sino de las marcas más grandes del mundo”.

“SOLO EMPACAMOS Y VENDEMOS AGUA”

Las empresas de bebidas en Estados Unidos adoptaron los contenedores de plástico de un solo uso en los años setenta, en gran medida para ahorrar dinero, explicó Bart Elmore, profesor asociado de historia ambiental en la Universidad Estatal de Ohio. Las empresas ya no tenían que recolectar ni limpiar botellas rellenables.

Como también era más práctico tirar cosas que limpiarlas y reutilizarlas, esto se consideró un avance. Un anuncio de Toss’ems, un biberón de un solo uso que se lanzó al mercado en 1971, resumía la ética del momento con una pregunta: “En esta era desechable, ¿por qué usar una botella no desechable?”. Tanto los fabricantes como los consumidores se enamoraron de los materiales ligeros e irrompibles. Más de un tercio de todo el plástico producido en la historia se ha usado con fines de embalaje, y la mayor parte se crea y desecha en el mismo año.