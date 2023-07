Relatos de agente de Texas sobre migrantes heridos en la frontera sur estadounidense generan una cascada de críticas

Travis Considine, portavoz del Departamento de Seguridad de Texas , dijo que los relatos proporcionados por el agente seguían bajo investigación interna . Afirmó que el departamento no tiene ninguna directriz ni política que instruya a los agentes a no darles agua a los migrantes o empujarlos de regreso al río .

“Estamos hablando de los valores fundamentales de quiénes somos como país y de la indecencia humana que estamos viendo”, señaló Jean-Pierre. “Si esto es cierto, está completamente mal”.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional condenó en un comunicado las acciones reportadas, pero no dijo si la agencia planeaba abrir una investigación al respecto.

El representante republicano Tony Gonzales, cuyo distrito legislativo en el sur de Texas incluye la zona fronteriza, tuiteó que “la seguridad fronteriza no debería ser equivalente a una falta de humanidad”.

En un caso, de acuerdo con Wingate, una niña de 4 años de edad que intentó cruzar por el alambre de púas fue “empujada hacia atrás” por soldados de la Guardia Nacional de Texas que cumplían órdenes, y que más tarde la niña se desmayó por el calor. Las temperaturas en el condado de Maverick durante este verano boreal han superado los 37 grados Celsius (100 grados Fahrenheit).

El jefe policial del condado de Maverick, Tom Schmerber, quien ha apoyado el despliegue de agentes estatales a la frontera, dijo que le sorprendió el relato del agente.

“No estoy de acuerdo con lo que sea que les dicen que hagan”, comentó Schmerber. “Eso no es algo que forme parte de nuestra misión. Sé que estamos aquí para proteger y servir sin importar quién sea, inmigrantes o ciudadanos estadounidenses. Pero no vamos a hacer ningún daño a nadie”.

Wingate no ha respondido hasta el momento a un correo electrónico enviado el martes en busca de comentarios. El Departamento Militar de Texas tampoco contestó una solicitud de comentarios.

Mientras aumentaban el martes las inquietudes y la indignación por el relato del agente, la oficina de Abbott emitió un comunicado en el que señaló que no se había dado ninguna orden que “pusiera en riesgo las vidas de aquellos que tratan de cruzar la frontera ilegalmente”. El comunicado no abordaba las declaraciones de Wingate y defendía la misión fronteriza.

El comunicado de Abbott señalaba que el alambre de púas “engancha la ropa”, pero no decía nada sobre los relatos de migrantes que sufrieron cortaduras y sangraron a causa de éste.

“La ausencia de estas herramientas y estrategias, incluido el alambre de púas que engancha la ropa, alienta a los migrantes a realizar cruces ilegales que ponen en peligro su vida. Mediante la Operación Estrella Solitaria, Texas sigue respondiendo a la crisis humanitaria sin precedentes en nuestra frontera sur”, aseveró Abbott.

La cadena de correos electrónicos con el agente incluía un registro que mostraba 38 encuentros entre el 25 de junio y el 1 de julio con migrantes que necesitaban atención médica debido a que estaban débiles o habían sufrido cortaduras, fracturas o ahogamiento, casos en los que se requerían medidas para salvar vidas. Una docena de migrantes tenían menos de 1 año de edad.

Otro relato daba a conocer el caso de una joven de 19 años que fue encontrada con heridas causadas por el alambre y que había sufrido un aborto espontáneo. Otros migrantes sufrieron cortaduras o fracturas como resultado del lugar donde se colocó el alambre de púas, de acuerdo con el correo electrónico.