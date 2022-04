¿La humanidad en peligro?... mensaje de la NASA podría provocar una invasión extraterrestre, advierten científicos de Oxford

Un grupo de científicos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, ven como ‘peligroso’ que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, planea mandar un mensaje al espacio con información sobre los seres humanos y la Tierra, pues podría causar una invasión extraterrestre.

Los científicos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, advirtieron que podría haber consecuencias peligrosas para la humanidad e incluso una invasión de especies extraterrestres si es que se lleva a cabo este plan.

Bautizado como “Faro en la Galaxia” (BITG), el cifrado –que pretende ser enviado utilizando el Allen Telescope Array del Instituto Seti, con sede en California, y el radiotelescopio esférico de 500 metros de apertura de China– consta de principios de comunicación, conceptos de matemáticas y física e incluso componentes de ADN.

Curiosamente, los científicos también han codificado las coordenadas para que los extraterrestres puedan determinar con precisión la posición de la Tierra en el universo.

Anders Sandberg, investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad (FHI) de Oxford, advirtiño que el nuevo mensaje propuesto para los extraterrestres podría ser una idea terrible para una especie que planea sobrevivir.

Sandberg dijo que entregar detalles como la ubicación de la Tierra y los datos de ADN podría ser arriesgado, independientemente de lo pequeña que sea la probabilidad de que haya vida extraterrestre.

“Tiene un impacto tan grande que hay que tomárselo bastante en serio, el “factor risa” que rodea a la búsqueda de inteligencia extraterrestre hace que mucha gente se niegue a tomar en serio cualquier cosa relacionada con ella. Y es una pena, porque se trata de algo importante”, expresó.

Por su parte, Toby Ord, colega de Sandberg en el FHI, expuso argumentos similares en un libro de 2020 sobre el tema titulado “The Precipice”. En él, Ord sugirió que sería prudente celebrar un “debate público” antes de enviar mensajes a los extraterrestres, señalando que “incluso el SETI pasivo (escuchar sus mensajes) podría entrañar peligros, ya que el mensaje podría estar diseñado para atraparnos”.

“Estos peligros son pequeños, pero poco conocidos y aún no bien gestionados”, aseguró Ord, citado por The Telegraph.

“La principal cuestión relevante es la proporción entre civilizaciones pacíficas y hostiles. Tenemos muy pocas pruebas sobre si es alta o baja, y no hay consenso científico. Dado que la desventaja podría ser mucho mayor que la ventaja, no me parece una buena situación para dar pasos activos hacia el contacto”, afirmó.

En el pasado, otros científicos como Stephen Hawking han advertido que estos mensajes podrían ser arriesgados. Pero nadie puede saber con certeza que podríamos encontrar en nuestro vasto universo.

¿Usted qué opina?