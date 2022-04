‘Me temo lo peor’... Extraterrestres preparan una invasión y están secuestrando humanos: Doctor de Universidad de Temple

“Nos hemos extendido por todo el mundo y conquistado todo lo que podemos... no sabemos si esto es cierto para otros seres o no, pero ciertamente es cierto para lo que los humanos han hecho”.

El profesor dijo que hablado con varios presuntos secuestrados, afirmaron que los extraterrestres les habían dicho que en el futuro tendrían un “trabajo que hacer”.

“Cuando crezcan, se les pedirá que se paren en la esquina de una calle. Habrá una gran cantidad de personas corriendo por la calle y tu trabajo es decir, sigue moviéndote, todo estará bien”.

El Dr. Jacobs sugirió además que el testimonio de los abducidos comenzó a cambiar con el tiempo, y algunos afirman que han visto extraterrestres con apariencia humana a bordo del OVNI.

“Lo que estaban describiendo era que los que estaban a bordo que parecían muy, muy humanos bajaban y trataban de aprender cómo es caminar entre nosotros, ser humanos”.

“En ese momento, lo supe, es la integración en la sociedad, antes de la toma de posesión... Ellos pueden controlarnos y nosotros no podemos controlarlos a ellos”.

“Son superhumanos, por así decirlo”.

“Ya sea que se hagan cargo o no, pueden controlar la mente humana... No sé qué va a pasar después de eso, me temo lo peor”.

“Creo que estos seres a bordo de OVNIs han hecho esto antes”.