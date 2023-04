‘Lo importante son los resultados’; minimiza Ken Salazar infiltración de la DEA en México

La infiltración de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), dentro del Cartel de Sinaloa, donde grabaron encuentros con diferentes capos y conocieron los negocios delictivos de “Los Chapitos”, ha causado polémica entre ambas naciones.

Sin embargo, pese a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró y no debe haber intromisión de agencias en la colaboración entre Estados Unidos y México para la lucha contra el fentanilo, el embajador Ken Salazar señaló que “fue una investigación mundial”.

“Lo que me importa son los resultados. Nosotros sabemos que para la seguridad del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de México se requieren los resultados, que serán cuando bajan el número de armas, que llevamos un esfuerzo fuerte; en el fentanilo, parar los precursores que llegan por los puertos y otros lugares, también ese esfuerzo tenemos que tener éxito”, indicó.

No obstante, omitió confirmar si el Gobierno de México estaba enterado del operativo, señalando que la investigación fue en China, Guatemala, en Estados Unidos; “Los esfuerzos fueron grandes”, aseveró.

Por su parte, AMLO se ha mostrado en contra de lo que llama una “intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo”.

”¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post”, dijo durante su conferencia matutina.

Asimismo, ha reiterado que ahora “tenemos qué cuidar nuestra información por seguridad nacional”, acusando que México es objeto de espionaje por parte del Pentágono.