¿De dónde surge la frase ‘Fan de su relación’ usada en memes tras confirmarse la relación entre Nodal y Ángela Aguilar?

En los últimos días, las redes sociales se han visto inundadas por una nueva tendencia de memes con la frase “Fan de su relación”. Este fenómeno viral tiene como protagonistas a dos de las celebridades más comentadas del momento, involucradas en una reciente controversia: Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu. La historia detrás de este meme ha capturado la atención del público y no muestra signos de desvanecerse pronto.

La frase “Fan de su relación” surgió en un contexto de apoyo que se volvió irónico. Si vives debajo de una piedra y no eres Patricio Estrella, has estado desconectado del mundo del espectáculo o no eres un asiduo usuario de redes sociales, aquí te explicamos el trasfondo de esta tendencia.

Christian Nodal, conocido por éxitos como “Botella tras botella”, ha estado en el centro de atención por su vida amorosa, especialmente debido a su relación con la cantante argentina Cazzu y su posterior relación con Ángela Aguilar, hija del famoso cantante Pepe Aguilar.