‘Es una pena; estoy bien’... Cazzu reacciona a noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar

Estas declaraciones han impactado ya que es la primera vez que la artista se pronuncia, tras hacerse pública la noticia de que su ex pareja decidió “reanudar” su relación con Ángela Aguilar , “dejando de lado” a su hija ‘Inti’.

El fenómeno que ha asaltado a las redes sociales los últimos días no para de crecer, ya que la ex pareja de Christian Nodal , la cantante Cazzu también se ha sumado a la marea de declaraciones que se han alzado alrededor de los cantantes, que se han convertido en la pareja más comentada actualmente.

¿QUÉ DIJO CAZZU DE LA RELACIÓN DE CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR?

Por medio de su cuenta en Instagram, la cantante de ‘Gatita gangster’ aclaró que se encuentra sobrellevando tanto la carga mediática como la crianza de su pequeña, pues buscará ocuparse de ella y de su trabajo mientras deja de estar en la atención de los medios.

“Me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”, escribió.

La cantante no se expresó en contra de Nodal, pues fue el mismo intérprete el que dio a conocer que terminaron su relación de casi dos años de la mejor manera. Por su parte Cazzu pidió a sus seguidores que no le den más importancia al asunto.