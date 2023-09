‘Los tenemos desde hace 2 años’... AMLO está a favor que se revelen los audios sobre el caso Ayotzinapa, con el permiso de los padres

“Desde hace como dos años le solicité a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que nos enviaran todas las grabaciones”, recordó

“Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía que está haciendo la investigación”, agregó.

A pregunta expresa sobre si se harían públicos también en México, dijo que no tiene problemas con ellos, pero se tiene que seguir el debido proceso, es decir preguntarle a los padres si quieren que se hagan públicos y cumplir con los derechos que competen.

Destacó que todo el tema comenzó con el periódico The New York Times y sobre ello, todos han especulado sobre quién tiene los audios, pero afirmó que México sí los tiene, pero se están llevando a cabo los procedimientos legales necesarios para darlos a conocer.

“Nosotros no tenemos ningún problema, yo soy partidario de la transparencia ... pero si los padres están de acuerdo, porque hay que preguntarles por el debido proceso, yo soy partidario que se cumpla el debido proceso y que no se use como el debido pretexto, pero ellos tienen que autorizar”, señala.

AMLO señaló que, con fundamento a dichas grabaciones, ya se han emitido órdenes de aprehensión.

Asimismo, reveló que se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa por primera vez desde la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.

“Yo tengo una reunión esta semana con los padres de los jóvenes desaparecidos”, subrayó.

Los padres de los estudiantes habían hecho tal petición desde julio para conversar con el presidente sobre cómo se continuará con las investigaciones tras la salida del GIEI.