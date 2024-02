Magistrado considera que nombramiento de jueces no debe estar a votación

CDMX.- Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que los nombramientos de jueces no constitucionales no deberían ser sometidos a votación como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la impartición de la Conferencia Magistral Independencia Judicial a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtió que esto supondría un riesgo de que las consideraciones políticas sean puestas por encima de los méritos.

“Sólo puede ser jurídica una resolución que ha sido emitida por un juez independiente” aclaró el ministro recordando que así lo dicta el Código Iberoamericano y advirtió que cuando un juez pierde su independencia “se convierte en político”.

El magistrado De la Mata Pizaña resaltó el Salón de Juicios Orales del Centro Universitario de Tonaláafirmó que la independencia judicial es un tema de gran importancia y trascendencia.

Estas declaraciones ocurren mientras el Poder Ejecutivo insiste en una reforma al Poder Judicial para que los ministros y jueces sean seleccionados mediante el voto popular, como ocurre con los otros Poderes.

“¿Qué es la independencia judicial? Es una actitud que deben tener los jueces. Una actitud de neutralidad frente a las partes, frente a los órganos de gobierno diferentes al Poder Judicial”, explicó.

De la Mata reiteró que la independencia judicial “garantiza la división de poderes ¡Si no hay independencia judicial no hay división de poderes! ¡Si no hay división de poderes no puede hablarse en los hechos realmente de una Constitución! En los hechos dejaría de ser un Estado constitucional para convertirse en un Estado, por utilizar palabras filosóficas antiguas, tiránico, dictatorial, en términos modernos”.

“Un país donde no exista independencia judicial no puede llamarse democrático, tan claro como eso. Esos son los estándares internacionales, los principios básicos también de la independencia judicial de la ONU”, puntualizó el magistrado electoral.

Felipe de la Mata consideró que los miembros del Poder Judicial no deben ser sometidos a votación porque “existe el riesgo de que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los méritos”.

En cuanto a la duración del mandato mencionó que también es necesario que los juces deban tener independencia externo contra los poderes del Estado.