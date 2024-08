Tras haber llegado a Coahuila hace 170 años, tribu Mascogos se ve amenazada por la sequía

“La sequía de los últimos dos años ha obligado a muchos a emigrar. Mantener 10 vacas, por ejemplo, requiere mucho trabajo y dinero. Los hombres venden lo que tienen y se mudan a otros pueblos o a Estados Unidos porque no pueden mantener el ganado. Esta es una de las razones por las que la gente ha tenido que migrar” , explica Laura.

“Al Río Bravo le llamaban el ‘Río de la Libertad’. En su imaginario pensaban que, como se había abolido la esclavitud, ya iban a ser libres, pero no fue así. El norte era un lugar muy inhóspito y existía el temor de que otra vez nos quitaran territorio, por lo que los gobernantes dijeron: pueden entrar, pero quédense vigilando a los apaches ” , recuerda Karla.

“Se han hecho denuncias para que nadie saque cascajo del río. Ha venido gente externa a la comunidad y hemos hecho denuncias, pero siempre nos dicen que a ellos no les corresponde”, dice Torralba.

“Esas piedras son para hacer grava, y las piedras que sacan generan que el agua no se quede y vaya a desembocar a otro lado, y también sirve para la vida de los peces y las plantas. Sin cascajo no crecen las plantas y sin plantas no hay refugio para los peces”, indica.

Al respecto de la defensa del río, Laura agrega que tanto para esto como para la preservación de los árboles, los procesos de defensa se vuelven tan burocráticos que pareciera que las autoridades apuestan a que las problemáticas se ignoren.

“Queremos que se nos escuche cuando decimos que se está talando y maltratando el río. Deseamos que nos tomen en serio y que no sean tan burocráticos. No importa que no seamos ricos, pero somos millonarios en cultura”, dice Laura.

Uno de los riesgos de la migración de la comunidad es la pérdida de aspectos culturales, incluidos los cantos tradicionales que relatan experiencias de despedida en la esclavitud y que se cantan tanto en funerales como en año nuevo, así como en el Juneteenth Day que celebra la abolición de la esclavitud. Hoy, por ejemplo, El Nacimiento solo tiene tres hablantes de afroseminol y tres recordantes.

Laura Herrera sugiere que el turismo podría ayudar en la preservación de su cultura, aunque los programas de fomento no han tenido seguimiento y, a menudo, los visitantes tienen una idea errónea sobre el día a día de la cultura Mascogo.

A este proceso, la antropóloga Karla Rivera le llama “exoticidad” de los pueblos étnicos, que es una lupa desde donde tanto extranjeros como mexicanos pretenden observar a los pueblos con riqueza cultural.

“Alguna vez una chica nos comentó que le dijeron que si era la negra de los hot cakes. Nos han dicho ‘Quiero ver negros, quiero platicar y tomarme una foto, ¿dónde están?’. Esperan encontrarnos no sé de qué manera”, indica Laura.

“También una vez, una chica nos comentó que, trabajando en el restaurante, una persona se molestó porque no estaba vestida con los vestidos que habían visto en internet”, agrega Karla.