Mancera y Cabeza de Vaca no reúnen las firmas necesarias en el Frente Amplio por México

Los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca y el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, quedaron eliminados de la contienda debido a que no cumplieron con los requisitos de dispersión de firmas a nivel nacional.

De acuerdo con las reglas de la convocatoria, para obtener la meta de las 150 mil firmas con el apoyo de al menos 17 estados de la República Mexicana; sin embargo, ninguna de las entidades podría rebasar las 20 mil rúbricas.

Siendo finalista a los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, así como los priistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes.

TE PUEDE INTERESAR: Registra Frente Amplio casi 2 millones de firmas; cuatro aspirantes pasan a siguiente ronda