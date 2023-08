¿Problemas en el Frente Amplio?... Mientras Xóchitl Gálvez ve mano negra, ‘Alito’ y Moreira arremeten contra Claudio X. González por comparar al PRI con Morena

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno ; y el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, se lanzaron contra el empresario Claudio X. González , esto luego que el magnate afirmara que Morena es “la peor versión del PRI”.

“Morena no nada más está repleta de ex-priístas, es la peor versión del PRI”, añadió el empresario conservador.

El cofundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dijo que esto no pasaba ni en “los terribles tiempos del PRI”.

Por su parte, el ex secretario general del PRI y ex gobernador de Coahuila , Rubén Moreira estalló contra X. González a quien exigió una disculpa ya que de lo contrario -advirtió- el diálogo sería imposible. .

La aspirante a representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, cuestionó la recolección de firmas de algunos de los integrantes del movimiento de oposición, debido a que consideró como “raro” que algunos hayan alcanzado el límite, pese que a ella no la han visto en territorio.

Tus palabras son una falta de respeto. Te exijo una disculpa. Imposible el diálogo si no te retractas”, afirmó Moreira.

Con base en lo que explicó la legisladora, para ella es preocupante que muchos personajes superaron el límite realizando una presunta captura masiva, pero no han visitado la República Mexicana, mientras que ella ya ha visitado 18 entidades y le ha echado ganas para que pueda lograr el objetivo.

“Me preocupa sobre el tema de las firmas. En mi caso, llevo 18 estados recorridos, le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas y este cambio que hicieron en la plataforma en que puedas dar de alta firmas con la credencial de elector y la foto, está haciendo una captura masiva de firmas”, refirió el domingo 6 de agosto.

Aunado a lo anterior, la exjefa delegacional de Miguel Hidalgo señaló que la “recolección masiva” se habría dado después de que la plataforma del Frente Amplio por México sufrió cambios, por lo que se dijo “sacada de onda” por la situación.

De acuerdo a lo que explicó, los métodos ahora son más laxos para registrar los apoyos debido a que la plataforma no funciona en lugares remotos, por lo que solo se solicitó fotografía mediante el teléfono e imágenes de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

“(...) Ahora se supone que hay un mecanismo para las zonas alejadas donde no había internet para que pudiera mandar solo la credencia y una fotografía y creo que se está abusando del mecanismo. Esa es la impresión que yo tengo”

Incluso, Gálvez Ruiz apuntó que algunos de sus contrincantes podrían tener a un personaje partidista consiguiendo rúbricas para varios candidatos, por lo que no consideraría al proceso enteramente ciudadano.

“Personajes que tienen ya 100 mil firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma, entonces siento que empezó a haber alguien que está juntando firmas para muchos candidatos sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo”, refirió.

Por último, la senadora explicó que en el bloque opositor caben todos los partidos políticos; sin embargo, sentenció que si llegan a gobernador no deben de haber “rateros, no huevones, no pendej*s”, palabras que son su máxima en la vida política.