Marcelo Ebrard expone ‘guerra sucia’ con borrado de bardas; ‘Están muy desesperados’

Mientras dejaba las instalaciones del INE, Ebrard aprovechó para recalcar que no dejaría las filas de Morena, luego de sus declaraciones del día de ayer, donde acusaba acarreo en favor de Claudia Sheinbaum.

“Los que quieren que me vaya son los que van perdiendo. Nosotros vamos muy bien. Si permiten que la gente decida libremente en una boleta, cosa que planteamos desde el principio, no tengo la menor duda que vamos a ganar esta encuesta. Yo no me voy a ir a ningún lado”, señaló.

